Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. piątek, 5 września 2025 r.
Serwisy tematyczne

ŻUŻEL

Dzisiaj
20:58
Strona główna » Sport » ŻUŻEL

Jarosław Hampel ogłosił w Lublinie zakończenie sportowej kariery

Autor: Zdjęcie autora bs
Udostępnij 0 A A
Jarosław Hampel w piątek ogłosił, że kończy sportową karierę
Jarosław Hampel w piątek ogłosił, że kończy sportową karierę (fot. Orlen Oil Motor Lublin (archiwum))

Orlen Oil Motor Lublin szykował się do biegów nominowanych w starciu z Bayersytem GKM Grudziądz. W czasie kosmetyki na torze pojawił się niespodziewanie Jarosław Hampel i zszokował wszystkich. 43-letnia żużlowa żywa legenda ogłosiła bowiem zakończenie swojej sportowej kariery

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Lubelskie „Koziołki” zmierzały po piąty z rzędu awans do finału PGE Ekstraligi, a w przerwie pomiędzy biegami kibice przeżyli nie mały szok. Na tor wyszedł bowiem były kapitan Orlen Oil Motoru Jarosław Hampel i zabrał głos. – Moi drodzy podjąłem decyzję o tym, że kończę swoją sportową karierę – powiedział Hampel, a na trybunach było słychać ogromne zaskoczenie i zawód. – Wiem, że jesteście zszokowani, ale musiało do tego dojść. Ogromnie się cieszę, że jestem w Lublinie i mogę tutaj ogłosić wszystkim kibicom, także tym, przed telewizorami, że obecny sezon był moim ostatnim. To definitywny koniec – dodał po czym cały stadion zaczął skandować imię i nazwisko byłego kapitana Orlen Oil Motoru. – Mam dla was jednak także niespodziankę. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich kibiców na mój pożegnalny turniej, który odbędzie się tutaj piątego października. Jeszcze raz dziękuję wszystkim kibicom za wspólne lata – zakończył Hampel.

Koniec kariery 43-latka pochodzącego z Łodzi to także koniec pewnej epoki w polskim i światowym żużlu. Hampel sportową karierę rozpoczął w Polonii Piła. Później reprezentował Atlas Wrocław, Unię Leszno, Falubaz Zielona Góra i ponownie Unię. W 2020 roku dołączył do Motoru Lublin. W 2021 roku sięgnął z klubem z Lublina po srebrny medal, a w kolejnych dwóch sezonach wywalczył złote krążki. Następnie ponownie trafił do Zielonej Góry, a tamtejszy Falubaz okazał się jego ostatnim klubem w karierze.

Hampel poza sukcesami drużynowymi czyli ośmioma złotymi medalami PGE Ekstraligi świetnie spisywał się także w zawodach indywidualnych. Przez wiele lat ścigał się w cyklu Grand Prix, zdobył dwukrotnie indywidualne wicemistrzostwo świata (w latach 2010 i 2013), oraz jeden brąz (w 2011 roku). – Wspomnień będzie mnóstwo. Spędziłem w żużlu wiele lat, ale nadszedł moment by powiedzieć "pas". Decyzję podjąłem świadomie. Dziękuję kibicom w Polsce i na całym świecie. To była ogromna przyjemność reprezentować nasz kraj i wiele klubów – powiedział jeszcze w rozmowie z na antenie Eleven Sports Hampel.

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
żużel lubelski żużel PGE Ekstraliga orlen oil motor lublin

Pozostałe informacje

Jarosław Hampel w piątek ogłosił, że kończy sportową karierę

Jarosław Hampel ogłosił w Lublinie zakończenie sportowej kariery

Orlen Oil Motor Lublin szykował się do biegów nominowanych w starciu z Bayersytem GKM Grudziądz. W czasie kosmetyki na torze pojawił się niespodziewanie Jarosław Hampel i zszokował wszystkich. 43-letnia żużlowa żywa legenda ogłosiła bowiem zakończenie swojej sportowej kariery
W tym miejscu zostanie zamknięta ulica Juranda

Lublin. W sobotę omijajcie ulicę Graffa, w poniedziałek Juranda

W sobotę, 6 września, będą kontynuowane prace związane z naprawą nawierzchni ulicy Graffa.  Tego dnia zostanie wykonana warstwa ścieralna na długości ok. 600 m. Kierowcy musza się liczyć z utrudnieniami na tym ważnym lubelskim skrzyżowaniu.
Orlen Oil Motor Lublin po raz piąty z rzędu w finale PGE Ekstraligi! [zdjęcia]
galeria

Orlen Oil Motor Lublin po raz piąty z rzędu w finale PGE Ekstraligi! [zdjęcia]

Orlen Oil Motor Lublin piąty raz z rzędu melduje się w finale PGE Ekstraligi! W piątkowy wieczór lubelskie „Koziołki” po zaciętym pojedynku pokonały Bayersystem GKM Grudziądz różnicą 10 „oczek”. Najlepszym z gospodarzy był tym razem Jack Holder, który zdobył 11 punktów
Świdnik dopłaci do wymiany „kopciucha”

Świdnik dopłaci do wymiany „kopciucha”

200 tysięcy złotych – tyle ma do podziału Gmina Miejska Świdnik na wymianę starych pieców do ogrzewania. Można już składać wnioski na dofinansowanie.
Orlen Oil Motor Lublin - Bayersystem GKM Grudziądz. Mamy piąty finał z rzędu! [zapis relacji na żywo]

Orlen Oil Motor Lublin - Bayersystem GKM Grudziądz. Mamy piąty finał z rzędu! [zapis relacji na żywo]

O godzinie 17.45, a nie o 18 jak pierwotnie planowano rozpocznie się rewanżowy mecz półfinałowy pomiędzy Orlen Oil Motorem, a Bayersystem GKM Grudziądz. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo!
Mateusz Ch., podczas pierwszego dnia procesu nie chciał składać wyjaśnień.

Dramat rodzinny pod Lublinem. Syn odpowiada za śmierć partnera matki

– Powiedziałem mamie, że Grzesiek chyba nie żyje, na co ona odparła, że to niemożliwe – relacjonował przed śledczymi Mateusz Ch. Prokuratura oskarża 29-latka o brutalne morderstwo i przemoc domową. Właśnie ruszył jego proces.

W drodze do aresztu

Tymczasowy areszt dla fana „buchania”

Prawie 80 gramów narkotyków zabezpieczyli kraśniccy kryminalni w mieszkaniu 32-latka. Zatrzymany usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Wizualizacja stadionu żużlowego autorstwa Kavoo Invest z Poznania oraz Sybilski, Wesoły and Partners Constructions

Projektu stadionu nie ma. Będzie milionowe odszkodowanie?

W kwietniu tego roku Ratusz ogłosił odstąpienie od umowy z projektantem niedoszłego stadionu żużlowego, a raczej hali wielofunkcyjnej z funkcją stadionu żużlowego. Wczoraj prezydent Krzysztof Żuk zapowiedział, że Miasto wystąpi o odszkodowanie w wysokości 3 milionów złotych… za straty wizerunkowe. O co chodzi?
Niedźwiedź w centrum Lublina, czyli Dzień Krajowej Administracji Skarbowej
galeria

Niedźwiedź w centrum Lublina, czyli Dzień Krajowej Administracji Skarbowej

Przed Pocztą Główną, na placu Litewskim w Lublinie, od rana stał miś. Pojawił się tam nie bez kozery, bo swój dzień mieli urzędnicy i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w województwie lubelskim.
Hrubieszowskie święto plonów. Powiatowe dożynki w Kozodawach

Hrubieszowskie święto plonów. Powiatowe dożynki w Kozodawach

Gmina Hrubieszów i powiat hrubieszowski organizują w niedzielę wspólne święto plonów. Dożynki w Kozodawach zaczną się częścią oficjalną, a zakończą artystyczną i rozrywkową z koncertami zespołów disco polo.
Marcin Bubicz jest nowym rzecznikiem wojewody lubelskiego

Nowy rzecznik wojewody. To absolwent UMCS i SGH, współpracownik Krzysztofa Żuka

Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski ma nowego rzecznika prasowego. Został nim Marcin Bubicz.
Rynek Wielki w Zamościu

Prezydent w roli architekta. Spektakl "Czy tak było" na Rynku Wielkim

Rafał Zwolak w roli Bernardo Morando, także zamojscy radni i mieszkańcy Zamościa wystąpią w sobotę na Rynku Wielkim w spektaklu "Czy tak było" według scenariusza Marii Duławskiej, w reżyserii Wojciecha Wojciechowskiego.
Ogłoszenie Wójta Gminy Wysokie

Ogłoszenie Wójta Gminy Wysokie

Koszykarki Polskiego Cukru AZS UMCS Lubin dwukrotnie ograły litewski Kibirkstis Wilno

Doświadczenie wciąż jest w cenie, Polski Cukier AZS UMCS trenuje przed nowym sezonem

Zawodniczki Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin trenują już w coraz szerszym składzie. W ostatnim czasie do drużyny dołączyła Aldona Morawiec.
Tegoroczne plany na realizację zadań z Ustawy o Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej w zamojskim ratuszu przedstawiono w czwartek na konferencji prasowej

Na wypadek kryzysu. Na co pójdzie ponad 5 mln zł?

Blisko 5,4 mln złotych wyda w tym roku Zamość na działania wynikające z Ustawy o Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej. Mają być za to kupowane m.in. agregaty prądotwórcze i cysterny na wodę. W planach są też szkolenia, a także wykonanie ekspertyz dla miejsc, w których w sytuacjach kryzysowych mogliby się chronić mieszkańcy.
PGE EKSTRALIGA
14. KOLEJKA

Wyniki:

PLAY-OFF - 
Bayersystem GKM Grudziądz - Orlen Oil Motor Lublin 43:47
Orlen Oil Motor Lublin - Bayersystem GKM Grudziądz
PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław 52:38
Betard Sparta Wrocław - PRES Grupa Deweloperska Toruń
PLAY-DOWN - 
Innpro ROW Rybnik - Stelmet Falubaz Zielona Góra 46:44
Stelmet Falubaz Zielona Góra - Innpro ROW Rybnik 58:32
Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - Gezet Stal Gorzów 48:42
Gezet Stal Gorzów - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa 43:47

Tabela:

1. Motor Lublin 14 33 +260
2. Betard Sparta 14 26 +115
3. Toruń 14 26 +111
4. GKM Grudziądz 14 18 +56
5. Zielona Góra 14 15 -108
6. Stal Gorzów 14 10 -118
7. Włókniarz 14 7 -111
8. Rybnik 14 4 -205

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 