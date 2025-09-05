Jarosław Hampel ogłosił w Lublinie zakończenie sportowej kariery

Lubelskie „Koziołki” zmierzały po piąty z rzędu awans do finału PGE Ekstraligi, a w przerwie pomiędzy biegami kibice przeżyli nie mały szok. Na tor wyszedł bowiem były kapitan Orlen Oil Motoru Jarosław Hampel i zabrał głos. – Moi drodzy podjąłem decyzję o tym, że kończę swoją sportową karierę – powiedział Hampel, a na trybunach było słychać ogromne zaskoczenie i zawód. – Wiem, że jesteście zszokowani, ale musiało do tego dojść. Ogromnie się cieszę, że jestem w Lublinie i mogę tutaj ogłosić wszystkim kibicom, także tym, przed telewizorami, że obecny sezon był moim ostatnim. To definitywny koniec – dodał po czym cały stadion zaczął skandować imię i nazwisko byłego kapitana Orlen Oil Motoru. – Mam dla was jednak także niespodziankę. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich kibiców na mój pożegnalny turniej, który odbędzie się tutaj piątego października. Jeszcze raz dziękuję wszystkim kibicom za wspólne lata – zakończył Hampel.

Koniec kariery 43-latka pochodzącego z Łodzi to także koniec pewnej epoki w polskim i światowym żużlu. Hampel sportową karierę rozpoczął w Polonii Piła. Później reprezentował Atlas Wrocław, Unię Leszno, Falubaz Zielona Góra i ponownie Unię. W 2020 roku dołączył do Motoru Lublin. W 2021 roku sięgnął z klubem z Lublina po srebrny medal, a w kolejnych dwóch sezonach wywalczył złote krążki. Następnie ponownie trafił do Zielonej Góry, a tamtejszy Falubaz okazał się jego ostatnim klubem w karierze.

Hampel poza sukcesami drużynowymi czyli ośmioma złotymi medalami PGE Ekstraligi świetnie spisywał się także w zawodach indywidualnych. Przez wiele lat ścigał się w cyklu Grand Prix, zdobył dwukrotnie indywidualne wicemistrzostwo świata (w latach 2010 i 2013), oraz jeden brąz (w 2011 roku). – Wspomnień będzie mnóstwo. Spędziłem w żużlu wiele lat, ale nadszedł moment by powiedzieć "pas". Decyzję podjąłem świadomie. Dziękuję kibicom w Polsce i na całym świecie. To była ogromna przyjemność reprezentować nasz kraj i wiele klubów – powiedział jeszcze w rozmowie z na antenie Eleven Sports Hampel.