Młodzi żużlowcy Motoru Lublin bez medalu Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów

Ostatnie, czwarte zawody DMPJ odbyły się w Bydgoszczy, a przed ich rozpoczęciem nie było wiadomo jak będzie wyglądać końcowa klasyfikacja. Na prowadzeniu były Orlen Cellfast Wilki Krosno, ale chrapkę na złoto mieli także młodzi żużlowcy Polonii, którzy chcieli wykorzystać atut własnego toru. Z kolei juniorzy Motoru Lublin pojechali na teren Polonii z nadzieją na wywalczenie brązowego medalu.

W składzie Motoru w decydującej fazie wystąpili: Bartosz Bańbor, Bartosz Jaworski, Dawid Cepielik oraz Michał Psiuk. Średnia wieku drużyny wynosiła więc zaledwie 17 lat. Z powodu urazów Motor musiał radzić sobie bez Karola Szmyda, Dawida Grzeszczyka oraz Wiktora Przyjemskiego. To niestety przełożyło się na wynik, bo młodzi lublinianie zajęli czwarte miejsce i ostatecznie zakończyli zmagania w DMPJ bez medalu. Mimo to i tak zasłużyli na słowa uznania.

Trzecie miejsce zajął zespół z Krosna, druga była ekipa Duda Investment Ciesiółka Autogroup Unia Leszno, a z wygranej cieszyła się Abramczyk Polonia. Taki układ sprawił, że złote medale klasyfikacji generalnej powędrowały na szyje żużlowców z Bydgoszczy, a krośnianie musieli zadowolić się srebrem. Natomiast brąz trafił do młodej drużyny z Leszna.

DMPJ w Bydgoszczy

I. Abramczyk Polonia Bydgoszcz (41 pkt)

Kacper Andrzejewski 10 (2,2,2,3,1) Maksymilian Pawełczak 14 (2,3,3,3,3) Adam Putkowski 6 (0,1,0,3,2) Bartosz Nowak 11 (3,2,3,2,1)

II.Duda Investment Ciesiółka Autogroup Unia Leszno (31 pkt).

Marcel Juskowiak 4 (2,1,0,0,1) Antoni Mencel 10 (w,3,3,1,3) Kacper Mania 12 (3,3,3,3,w) Emil Konieczny 5 (1,0,-,2,2) Kuba Wojtyńka 0 (0)

III.Orlen Cellfast Wilki Krosno (28 pkt).

Jakub Wieszczak 8 (2,2,2,2,u/-) Oskar Kręglicki 7 (3,1,1,w,2) Szymon Bańdur 6 (0,2,1,w,3) Piotr Świercz 7 (1,0,2,1,3) Arkadiusz Kordek nie startował.

IV.Motor Lublin (19 pkt).

Bartosz Bańbor 8 (0,3,2,1,2) Bartosz Jaworski 6 (3,0,1,2,0) Michał Psiuk 4 (1,1,1,1,0) Dawid Cepielik 1 (1,0,0,0,0)

Bieg po biegu

Nowak, Wieszczak, Cepielik, Mencel (w) (3:2:1:0) (66,71) Kręglicki, Juskowiak, Psiuk, Putkowski (3:5:2:2) (65,13) Mania, Pawełczak, Świercz, Bańbor (5:6:2:5) (64,88) Jaworski, Andrzejewski, Konieczny, Bańdur (7:6:5:6) (65,51) Bańbor, Nowak, Kręglicki, Konieczny (9:7:8:6) (64,15) Mania, Wieszczak, Putkowski, Jaworski (10:9:8:9) Pawełczak, Bańdur, Juskowiak, Cepielik (13:11:8:10) (65,72) Mencel, Andrzejewski, Psiuk, Świercz (15:11:9:13) (66,95) Nowak, Świercz, Jaworski, Juskowiak (18:13:10:13) (65,79) Mencel, Bańbor, Bańdur, Putkowski (18:14:12:16) (64,15) Pawełczak, Wieszczak, Psiuk, Wojtyńka (21:16:13:16) (64,80) Mania, Andrzejewski, Kręglicki, Cepielik (23:17:13:19) (64,75) Putkowski, Konieczny, Świercz, Cepielik (26:18:13:21) (64,25) Mania, Nowak, Psiuk, Bańdur (w) (28:18:14:24) (65,10) Pawełczak, Jaworski, Mencel, Kręglicki (w) (31:18:16:25) (65,67) Andrzejewski, Wieszczak, Bańbor, Juskowiak (34:20:17:25) (66,97) Bańdur, Putkowski, Juskowiak, Cepielik (36:23:17:26) Świercz, Konieczny, Andrzejewski, Psiuk (37:26:17:28) (65,67) Mencel, Kręglicki, Nowak, Jaworski (38:28:17:31) (65,16) Pawełczak, Bańbor, Mania (w), Wieszczak (41:28:19:31)

Klasyfikacja końcowa DMPJ