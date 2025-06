Orlen Oil Motor Lublin szybko wrócił do wygrywania w PGE Ekstralidze [zdjęcia]

Warto wspomnieć, że organizatorzy musieli we wtorek mocno się napracować, by zawody doszły do skutku. Pogoda w Gorzowie nie była najlepsza i spotkanie miało status zagrożonego. Planowo start zawodów zaplanowano na godzinę 19.30, ale ostatecznie mecz zaczął się z ponad godzinnym opóźnieniem, bo w obawie przed opadami deszczu plandeka z toru zaczęła być zdejmowana dopiero przed godziną 20.

Gezet Stal do meczu z mistrzem Polski podeszła więc bez możliwości przygotowania toru „pod siebie”, a do tego poważnie osłabiona. Od pewnego czasu kontuzjowany jest bowiem Hubert Jabłoński, a w dniu meczu niedyspozycję zgłosił Oskar Fajfer.

Orlen Oil Motor wygrał pierwsze dwie gonitwy 4:2 i wydawało się, że w kolejnej z udziałem Bartosza Zmarzlika zrobi trzeci krok by powiększyć swoją przewagę. Tymczasem duet Andrzej Lebiediew i Anders Thomsen zatrzymali lidera „Koziołków” i towarzyszącego mu Fredrika Lindgrena. Radość miejscowych kibiców nie trwała jednak długo, bo w kolejnej gonitwie goście za sprawą Wiktora Przyjemskiego i Mateusza Cierniaka odnieśli podwójne zwycięstwo. Od tego momentu emocje w spotkaniu w zasadzie się skończyły. Na półmetku zawodów zespół trenera Macieja Kuciapy prowadził 29:19 i konsekwentnie dążył do zwiększenia tej przewagi. Co prawda w dziewiątym biegu gospodarze jeszcze raz wygrali 5:1, ale potem nie byli w stanie nawiązać walki z ekipą z Lublina. Efekt? Po 13. gonitwie mistrzowie Polski byli już pewni wygranej, a przypieczętowali ją w biegach nominowanych, które również wygrali. Ostatecznie Orlen Oil Motor Lublin pokonał w zaległym meczu szóstej kolejki Gezet Stal Gorzów 54:36 i umocnił się na fotelu lidera PGE Ekstraligi.

Gezet Stal Gorzów – Orlen Oil Motor Lublin 36:54

Gezet Stal: 9. Martin Vaculik 13 (2,2,3,2,2,2) * 10. Mikołaj Krok nie startował * 11. Leon Szlegiel nie startował * 12. Andrzej Lebiediew 7 (3,2,1,1,0,0) * 13. Anders Thomsen 8+2 (2*,1,2,2*,1,0) * 14. Oskar Chatłas 1 (0,1,-) * 15. Oskar Paluch 6 (2,w,0,1,2,1) * 16. Adam Bednar 1+1 (0,u,w,1*).

Orlen Oil Motor: 1. Jack Holder 8+1 (1,2*,1,3,1) * 2. Fredrik Lindgren 6 (0,3,0,3) * 3. Dominik Kubera 6 (3,3,d,w,-) * 4. Mateusz Cierniak 10+1 (2*,1,3,1,3) * 5. Bartosz Zmarzlik 13 (1,3,3,3,3) * 6. Wiktor Przyjemski 10+2 (3,3,2*,2*) * 7. Bartosz Bańbor 1 (1,d,-) * 8. Bartosz Jaworski 0 (0).

Bieg po biegu