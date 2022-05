Do dobrej pracy jeden krok. Była matura, teraz czas na wybór uczelni lub studium zawodowego

Rekrutacja na UMCS trwać będzie do 8 lipca. Najpopularniejszymi kierunkami wciąż są: psychologia, kryminologia, prawo, anglistyka, finanse i rachunkowość, zarządzanie, informatyka i logistyka.

Ale w tym roku uczelnia zaprasza też na nowości: biobezpieczeństwo (przygotowuje specjalistów z zakresu zapobiegania i usuwania zagrożeń dla środowiska naturalnego), Business Analytics, ekobiznes (kształci specjalistów w zakresie zarządzania środowiskiem i monitoringiem jego stanu), międzynarodowe stosunki gospodarcze (przygotowujące m.in. do pracy w charakterze samodzielnego przedsiębiorcy działającego w biznesie międzynarodowym, specjalisty w zakresie handlu zagranicznego, czy analityka specjalizującego się w gospodarce światowej, UE lub Azji), studia środziemnomorskie - podróże historyczne (dla przyszłych pracowników biur podróży, punktów informacji turystycznej, muzeów czy pilotów wycieczek), Technical Physics oraz techniki kryminalistyczne dla przyszłych pracowników laboratoriów wykonujących określone zadania przede wszystkim na rzecz organów ścigania, ale również innych podmiotów, np. biur detektywistycznych. Absolwenci tego kierunku będą też przygotowani merytorycznie do podjęcia pracy funkcjonariuszy służb dochodzeniowo-śledczych.

W tym roku Politechnika Lubelska przygotowała 24 kierunki, w tym nowość - inżynierię recyklingu na Wydziale Inżynierii Środowiska. Jej studiowanie to wstęp do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowaniem odpadów do ponownego użycia oraz ich recyklingiem, w jednostkach administracji państwowej i samorządowej monitorujących oraz kontrolujących recykling odpadów, a także w sektorze edukacyjnym w zakresie gospodarki odpadami i bezpieczeństwa środowiskowego.

Uniwersytet Medyczny zaprasza zainteresowanych studiowaniem technik dentystycznych, analityki medycznej, biomedycyny, dietetyki, elektroradiologii, farmacji, fizjoterapii, higieny stomatologicznej, kosmetologii, pielęgniarstwa, położnictwa, psychologii oraz ratownictwa medycznego. Wiodącymi kierunkami są oczywiście wydział lekarski i lekarsko-dentystyczny.

Do 8 lipca trwa rejestracja na studia na KUL. W tegorocznym naborze uniwersytet proponuje pięć nowości: germanistyka, romanistyka, italianistyka w trybie zdalnym (aplikowanie o przyjęcie na ten kierunek jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na naukę w trybie zdalnym z włączoną kamerą, sprawnym mikrofonem i zainstalowaną aplikacja MSTeams. Ale uwaga! Letnia sesja egzaminacyjna prowadzona będzie w trybie stacjonarnym), prawo w biznesie oraz sztuczna inteligencja. Te ostatnie studia przygotowują do podjęcia pracy w charakterze specjalisty w zakresie projektowania systemów inteligentnych, oceny przydatności systemów inteligentnych lub programisty.

Rekrutacja trwa też na Uniwersytecie Przyrodniczym. W tym roku na studiach stacjonarnych kandydaci mogą wybierać spośród 46 kierunków I stopnia. W ofercie jest aż pięć nowości: inżynieria ekologiczna (absolwenci mogą zajmować się działaniami mającymi na celu poprawę jakości środowiska, zachowanie bioróżnorodności i zrównoważony rozwój), gospodarka obiegu zamkniętego (dotyczące np. efektywności produkcji przemysłowej, minimalizacji wytwarzania odpadów, gospodarowania surowcami naturalnym czy projektowania instalacji wodno-ściekowych), kryminalistyka w biogospodarce (w odpowiedzi na zapotrzebowanie na usługi w zakresie diagnostyki kryminalistycznej zwierząt, związanej m.in. z nieprawidłowościami przy produkcji żywności, kłusownictwem, handlem dzikimi zwierzętami i gatunkami zagrożonymi oraz fałszerstwami), technika rolnicza i agrotronika oraz zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji. UP chwali się też kilkunastoma kierunkami unikatowymi (m.in. biokosmetologia, analityka weterynaryjna, behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, ekorehabilitacja), które można studiować tylko w Lublinie i tylko na tej uczelni.

Akademia Zamojska zamierza w tym roku uruchomić studia licencjackie i inżynierskie na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, filologia angielska, finanse i rachunkowość, informatyka, logistyka, mechanika i budowa maszyn, pedagogika, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja, ratownictwo medyczne, położnictwo oraz rynek sztuki i zarządzanie w kulturze.

A może studium?

Szeroką ofertę mają także szkoły policealne. Aż do 22 lipca trwa rekrutacja w Medycznym Studium Zawodowym im. Stanisława Liebharta. Nauka w nim, w zależności od kierunku, trwa od roku to 2,5 lat. Kształcić można się w specjalnościach: podolog, technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, technik usług kosmetycznych, technik masażysta, technik elektroniki i informatyki medycznej, ortoptystka, technik ortopeda, protetyk słuchu, terapeuta zajęciowy, opiekunka dziecięca, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, asystentka stomatologiczna i technik sterylizacji medycznej.

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w ramach Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 13 czeka na przyszłych techników archiwistów, techników administracji oraz techników usług pocztowych i finansowych.

Lubelski oddział Cosinusa w ramach szkoły policealnej zaprasza na naukę na kierunkach: administracja, asystentka stomatologiczna, BHP, florysta, higienistka stomatologiczna, kosmetyka, masażysta, ochrona, opiekun medyczny, opiekunka medyczna i terapeuta zajęciowy.

Lubelska TEB Edukacja w ramach nauki bezpłatnej kształcić będzie na kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, opiekunka medyczna z masażem Shantala, technik administracji – zarządzanie biurem, technik BHP, technik masażysta z elementami fizjoterapii, technik sterylizacji medycznej oraz terapeuta zajęciowy z arteterapią.

Z kolei w Policealnej Szkole Pracowników Służb Społecznych uczyć będzie można się zawodu: florysta, technik usług kosmetycznych. technik masażysta, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, opiekunka środowiskowa, technik dentystyczny, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej oraz pracownik socjalny.