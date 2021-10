Jak się ma kultura studencka?

Ekonomista, prof. Tomasza Szapiro, rozważał emocjonalny aspekt kultury oraz jej ciągłość. Z zaniepokojeniem wskazał na brak zaspakajania przez uczelnie, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, potrzeb studentów związanych z tolerancją, szacunkiem, gotowością myślenia oraz zachowaniami publicznymi. Podkreślił, że brak kultury studenckiej zostaje wypełniony albo przez hejt i nienawiść, albo poprzez jej wyprowadzenie poza uniwersytet.

Podczas debaty uczestnicy wspólnie wysnuli wniosek, że kultura studencka oparta jest na dwóch biegunach: profesjonalizmie oraz prymitywizmie. Jako forma buntu cechuje się emocjonalnością, ale też i autentycznością. Wielką rolę odgrywać ma również światły mentor, który potrafi wesprzeć, poprowadzić i podpowiedzieć studentom.

Uczestnicy debaty wskazali także na odradzanie się kultury studenckiej oraz większą aktywność studentów kierunków artystycznych we współtworzeniu kultury. Uczelnie, w kwestiach kultury, mają stawiać najbardziej na rozwój chórów akademickich i zespołów tańca, co ma wynikać z ich autonomii i swobody dystrybucji środków na kulturę. Prelegenci zastanawiali się także, czy ingerencja państwa i celowe przeznaczanie funduszy nie byłoby lepsze od swobodnego decydowania przez rektorów uczelni, na co przeznaczyć dostępne środki.

Dyskusja była jednym z elementów zakończonego w piątek Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.