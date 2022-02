Rektor pisze do studentów Uniwersytetu Medycznego ws. szczepień. Nie wszystkim się to podoba

Wojciech Załuska, rektor UM skierował właśnie do studentów pismo, w którym informuje, że muszą oni w ostatnim tygodniu lutego przynieść do swoich dziekanatów dowód szczepienia, certyfikat ozdrowieńca lub zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniach do szczepienia. Kto nie chce takich dokumentów pokazywać może zwrócić się do lekarza o wystawienie zaświadczenia o wypełnionym obowiązku, które także będzie przez uczelnię honorowane.

Rektor podkreśla, że obowiązek szczepienia się studentów kierunków medycznych w okresie pandemii wynika z rozporządzenia ministra zdrowia.

– Zdecydowana większość z was, mając na uwadze bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich oraz społeczności akademickiej zaszczepiła się przeciw Covid 19 – podkreśla dodając, że mowa już o 89,3 proc. osób. – Co stawia naszą uczelnię w pierwszej dziesiątce uczelni w Polsce. Dziękujemy Wam!

Co z pozostałymi studentami? Nie wszyscy są zadowoleni z nowego obowiązku.

– Córka studiuje medycynę. Nie jest zaszczepiona. Czuje się szykanowana. To bezprawie. Proszę o pomoc – apeluje czytelniczka, która poinformowała nas o sprawie.

Osoby, które nie wywiążą się z obowiązku będą miały problem z nauką, bo nie będą mogli uczestniczyć we wszystkich zajęciach.

– W gronie uczących się są przyszli lekarze, lekarze dentyści, farmaceuci, pielęgniarki, położne, diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni – wylicza Wojciech Brakowiecki, rzecznik Uniwersytetu Medycznego. – Studenci tych kierunków w trakcie zajęć klinicznych mają bezpośredni kontakt z pacjentami i personelem medycznym. Możliwość prowadzenia zajęć klinicznych w bezpiecznej formie kontaktowej jest jedną z kluczowych dla realizacji programu kształcenia studentów kierunków medycznych, a poddanie się szczepieniu przez wszystkie osoby, które mogą to uczynić stanowi wyraz troski i odpowiedzialności o bezpieczeństwo własne, społeczności akademickiej w tym przede wszystkim pacjentów.