"Mała obwodnica" Świdnika już otwarta

„Dziś był mój pierwszy raz. Bardzo fajna alternatywna, mało uczęszczana. Droga super” – napisał we wtorek pan Karol, komentując wpis Marcina Dmowskiego, zastępcy burmistrza Świdnika w sprawie tej drogi. „Teraz można dużo szybciej przedostać się na drugi koniec miasta bez potrzeby wjeżdżania do centrum. Polecam również jako trasę rowerową” – napisał Dmowski.

„To prawda duże udogodnienia” – przyznał pan Andrzej, jeden z komentujących.

„Ścieżka rowerowa super na całej długości wypróbowana w warunkach zimowych i aby do wiosny!” – napisał pan Waldemar.

„Korzystam prawie codziennie. Super, dziękujemy – dodała pani Aldona. „Tylko jeszcze nieszczęsna Działkowca... teraz tam jest dramat. Wiem, że ma być budowana, ale w tej chwili kolejny sezon rozwalam na niej zawieszenie. Karetka na sygnale albo inne służby "on duty" - strach pomyśleć jak miałyby tamtędy spieszyć z pomocą...”

„Od dzisiaj (wtorek) ruszają prace budowlane” – odpisał mieszkance Świdnika Marcin Dmowski.

Ratusz szykuje się też do kolejnych drogowych inwestycji. – Z ok. 40 milionów złotych przeznaczonych w tegorocznym budżecie na inwestycje ok. 40 procent stanowią te związane z drogami – mówi w rozmowie z nami zastępca burmistrza Świdnika. – W piątek ogłosiliśmy przetarg na budowę ul. Drewnianej, której kosztorys opiewa na ok. 8 mln zł. Rozpoczynamy też budowę ul. Działkowca i Witosa. Czekamy również na pozwolenie na budowę ul. Wiejskiej.