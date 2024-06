Marzysz o zmianie miasta? Zgłoś projekt do budżetu obywatelskiego Świdnika

Do północy 10 czerwca mieszkańcy Świdnika i gminy mają czas by wziąć udział w zgłoszeniu projektu do jubileuszowej edycji budżetu obywatelskiego.

– Już po raz dziesiąty mają Państwo możliwość bezpośredniego projektowania części wydatków budżetu naszego Miasta, angażując się w świdnicki budżet obywatelski. Dotychczasowe edycje pokazały, że budżet obywatelski daje możliwość realnego rozwoju naszego Miasta i realizacji potrzeb lokalnej społeczności – informuje Marcin Dmowski, burmistrz Świdnika.

Budżet obywatelski to wydzielona pula pieniędzy, którą mieszkańcy gminy przeznaczą wybrane przez siebie projekty. W tegorocznej edycji mieszkańcy mają do rozdysponowania milion złotych.

Jak zgłosić się swój pomysł?

Swoje pomysły do BO może zgłosić każdy mieszkaniec gminy Świdnik, który ukończył 13 lat. W przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest zgoda opiekuna prawnego. Po stworzeniu projektu, jego autor musi zebrać 15 podpisów, które go popierają. Większe poparcie będzie potrzebne podczas głosowania. Później wystarczy poprzez STRONĘ INTERNETOWĄ lub osobiście w urzędzie złożyć wniosek ze szczegółowym opisem pomysłu. Jedna osoba może zarówno zgłosić kilka projektów. Czas upływa w poniedziałek, 10 czerwca.

Weryfikacja i ocena projektów potrwa od 11 czerwca do 29 lipca. Przedstawienie wybranych projektów i ich promocja rozpocznie się 1 sierpnia i potrwa do 1 września. Mieszkańcy będą mogli zagłosować w terminie od 2 do 18 września. Natomiast zwycięskie projekty poznamy do 27 września 2024 roku.

W poprzednich latach budżet obywatelski pokazał w Świdniku, że takie inicjatywy są potrzebne. Wśród zwycięskich projektów znalazły się m.in. wydarzenia kulturalne, stworzenie ogrodów deszczowych, bezpłatne czipowanie i kastrowanie psów i kotów czy książkomaty.