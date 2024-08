Milion dla Świdnika: 38 pomysłów na miasto

Lista zakwalifikowanych projektów w ramach dziesiątej edycji Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego 2025 jest już dostępna. Od 1 sierpnia do 1 września autorzy zakwalifikowanych projektów mogą je promować. Głosowanie rozpocznie się 2 września i potrwa do 18 września. Wyniki zostaną ogłoszone do 27 września.

- Każdy mieszkaniec Gminy Miejskiej Świdnik, może wypełnić tylko jedną kartę do głosowania (niezależnie od jej rodzaju). Każdy może oddać głos na maksymalnie 3 projekty, poprzez postawienie przy nich znaku „x”- informuje Monika Głowacka z Biura Burmistrza Miasta Świdnik.

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkańcy Świdnika, który ukończył 13 lat. Należy wypełnić kartę do głosowania albo w wersji papierowej, bezpośrednio w Urzędzie Miasta Świdnik lub w Miejsko- Powiatowej Bibliotece Publicznej w godzinach ich pracy, albo w wersji elektronicznej przez stronę Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego. W przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda rodzica, którą należy dołączyć do karty głosowania.

Wśród zakwalifikowanych projektów znajdują się m.in. sensoryczny plac zabaw dla dzieci, „Świdnicka Kociarnia”, "MikroSkwerki" oraz nowe ścieżki rowerowe. Pełna lista projektów znajduje się na stronie Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Świdnik.