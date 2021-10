Pił, ale i tak chciał zawieźć dzieci na wycieczkę szkolną

Mundurowi skontrolowali dzisiaj autokar, który miał zawieźć uczniów do Zamościa. Z pojazdem problemu nie było, ale tego samego nie można powiedzieć o kierowcy.

Badanie alkomatem wykazało, że 51-latek miał niemal promil alkoholu w organizmie.

- Policjanci zatrzymali 51-letniemu mieszkańcowi gminy Piaski prawo jazdy. Teraz mężczyzna odpowie za swoje zachowanie przed sądem. Grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności - podaje policja.

Mundurowi przypominają: "Przypominamy, że kontrolę autokaru może zgłosić każdy i najlepiej zrobić to na kilka dni przed planowaną podróżą. W tym celu należy zadzwonić do Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Świdniku pod numer telefonu: 47 81 21 210. We wskazane miejsce zostanie wysłany patrol policji, który sprawdzi kierowcę oraz pojazd pod kątem technicznym."