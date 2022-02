Sasza waży 4 kg i urodziła się w Świdniku. Jej mama właśnie uciekła przed wojną

Już nie tylko do szpitali w Tomaszowie Lubelskim, Hrubieszowie, Chełmie i Zamościu, które obsługują punkty recepcyjne, trafiają uchodźcy z Ukrainy. W poniedziałek w świdnickim szpitalu przyszła na świat dziewczynka, której mama uciekła przed wojną. – To prawdziwy promyk nadziei w tych trudnych czasach. Mama i córka czują się dobrze. Poród w wyniku cesarskiego cięcia przebiegł bez żadnych komplikacji – mówi Łukasz Reszka, starosta świdnicki. Dodaje: – Sasza i jej mama Diana to pierwsze pacjentki naszego szpitala. W najbliższym czasie możemy się jednak spodziewać kolejnych pacjentów potrzebujących konsultacji. Mamy już takie zgłoszenia.

Do porodu przygotowują się też dwie inne pacjentki z Ukrainy, które trafiły do szpitala wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie. – Stan obu pacjentek jest stabilny, są pod kontrolą na oddziale położniczym. Jesteśmy także gotowi na przyjęcie pacjentek w poważniejszym stanie na oddział patologii ciąży. To ważna informacja dla takich kobiet, bo nie każdy szpital zajmuje się skomplikowanymi przypadkami – mówi Bartosz Jencz, rzecznik szpitala im. Jana Bożego. – Do tej pory z grupy uchodźców z Ukrainy trafiły do nas tylko dwie pacjentki. W tym tygodniu ta liczba może wzrosnąć, bo dostajemy coraz więcej telefonów, w tym w sprawie kolejnych pacjentek w ciąży.

Uchodźcy z Ukrainy mogą korzystać z darmowej pomocy medycznej. – Każdy, kto przekroczył granicę polsko-ukraińską od 24 lutego, w związku z wojną, niezależnie od tego, jakimi dokumentami dysponuje, korzysta z tej pomocy, na takich zasadach jak polscy obywatele – zaznacza Lech Sprawka, wojewoda lubelski. – Jest przygotowywana specustawa, która to sformalizuje. Do wszystkich podmiotów medycznych został już rozesłany oficjalny komunikat w tej sprawie. Każdemu, kto zgłosi się do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej. Te przepisy dotyczą placówek, które mają kontrakt z NFZ.

Dotyczy to obywateli Ukrainy, którzy mają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną lub mają stempel w dokumencie podróży potwierdzający legalny pobyt na terenie Polski. Wojewoda przypomniał, że uchodźcy mogą też korzystać z bezpłatnych szczepień. Od środy szczepieniobusy będą obsługiwać wszystkie punkty recepcyjne.

– Jesteśmy też przygotowani na udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wyniku działań zbrojnych. Jeżeli będzie taka potrzeba, jesteśmy gotowi na przyjęcie rannych, mamy do tego wytypowane szpitale na terenie województwa lubelskiego oraz system transportu medycznego – podkreśla Sprawka.

Nie chciał jednak na razie powiedzieć, o które szpitale chodzi.