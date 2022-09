Świdnik zapłaci za leczenie niepłodności metodą in vitro. Są obawy o realizację programu

O program dopytywała na ostatniej sesji Rady Miasta radna Magdalena Szabała (Świdnik Wspólna Sprawa), która razem z radną powiatową Edytą Lipniowiecką są pomysłodawczyniami tego zwycięskiego projektu.

– Chciałam wiedzieć, na jakim etapie jest realizacja tego projektu, ponieważ minęło już trochę czasu – osiem miesięcy roku jest już za nami – mówi Szabała, która przyznaje, że ma wątpliwości czy program ostatecznie dojdzie do skutku. – Takie obawy miałam od samego początku – nie kryje radna.

– Na moje zapytanie otrzymałam z Urzędu Miasta dość ogólną informację. Dlatego też przesłałam szczegółowe pytania. Czekam na odpowiedzi.

O realizację Miejskiego Program In Vitro dopytaliśmy w magistracie.

– W zakresie Miejskiego Programu In Vitro (BO) jesteśmy w trakcie procedury – informuje Monika Głowacka z Biura Burmistrza Miasta. – Projekt programu jest na ukończeniu. Lada dzień zostanie przesłany do oceny przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. To wymóg formalny. Po otrzymaniu pozytywnej oceny, będzie można poddać pod głosowanie ww. programu przez radnych a następnie przystąpić do realizacji. I dodaje: – Następnym etapem dopiero będzie wybór oferenta, który przystąpi do procedury i spełni wymogi narzucone przepisami prawa.

Miejski Program In Vitro to jeden z 17 zwycięskich projektów wybranych w minionym roku w głosowaniu przez mieszkańców Świdnika. Nie tylko on czeka na realizację, bo także m.in. nie został jeszcze wybudowany na terenie miasta ogród deszczowy, nie powstał też mural, który ma zawierać elementy związane z historią Świdnika.

Budżet obywatelski 2023

W tym roku mieszkańcy Świdnika mają do wyboru 35 projektów. Będzie można na nie głosować już od 19 września. Głosowanie potrwa do 4 października. W głosowaniu mogą uczestniczyć mieszkańcy miasta (ukończone 13 lat). Będzie można głosować za pomocą karty do głosowania (wypełnione karty należy wrzucić do urny. Staną w dwóch miejscach: w Urzędzie Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27 – w godzinach pracy urzędu i w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej, ul. Niepodległości 13 – w godzinach pracy biblioteki), a także elektronicznie: za pomocą systemu na stronie internetowej Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego