Szkoła w Piaskach otwiera drzwi. Chce przyciągnąć młodzież także z sąsiedniego powiatu [zdjęcia]

– To jest szkoła, którą się chwalimy – przyznaje Łukasz Reszka, starosta świdnicki. – Perełką jest kształcenie w zawodach technik i mechanik samochodowy i na co przede wszystkim stawiamy. W szkole kształcą się też fryzjerzy i informatycy. Szkoła dysponuje niesamowitą bazą sprzętową jeśli chodzi o pojazdy jak również zaplecze w postaci warsztatów, które s naprawdę doskonale wyposażone (także dzięki unijnym środkom – red.). A współpraca m.in. z dilerem BMW pokazuje, że młodzież uczy się nie tylko obsługi i mechaniki samochodów „klasycznych” – spalinowych, ale również najnowocześniejszych czyli aut elektrycznych.

– Są to cykliczne zajęcia prowadzone już od kilku lat – dodaje Paweł Kudeń, kierownik warsztatów szkolnych. – Dwa razy w roku przedstawiciele branży motoryzacyjnej przyjeżdżają do nas na spotkania z młodzieżą i prezentują auta. Teraz mamy dilera BMW – Best Auto Lublin.

– Współpraca ze szkołą układa się bardzo dobrze. Osoby, które przychodzą na staż są ambitne, chętnie współpracują i chcą się uczyć – chwali uczniów z Piask Michał Staroch, kierownik serwisu, firma Best Auto Lublin.

W poniedziałek w Zespole Szkół w Piaskach rozpoczął się Tydzień Kształcenia Zawodowego. – Ze względów epidemicznych potrwa cały tydzień. Chcemy aby odwiedzały nas małe grupy uczniów, żeby szkoły się nie mieszały – wyjaśnia Beata Kędrak, wicedyrektor ZS w Piaskach. – Chcemy przedstawić młodzieży 8 klas szkół podstawowych powiatu świdnickiego i powiatu krasnostawskiego w jaki sposób przygotować się do wyboru zawodu i na jakie elementy zwrócić uwagę. Jednocześnie chcemy zaprezentować specyfikę kształcenia w naszej szkole, czyli w branżach – samochodowej, fryzjersko-kosmetycznej i informatycznej.

W ZS w Piaskach uczy się ok. 360 uczniów.