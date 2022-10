Integracja sensoryczna i salka do rehabiltacji. Tak mają wyglądać szkoły w Świdniku

Nie chodzi tylko o remonty.

– Model Dostępnej Szkoły zakłada zwiększenie dostępności szkół dla wszystkich jej użytkowników w czterech obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym oraz organizacyjno-proceduralnym – wyjaśnia Monika Głowacka z Urzędu Miasta Świdnik. – W ramach realizacji projektu w obu szkołach (SP nr 5 i SP nr 7 – przyp. aut.) zostaną przeprowadzone prace budowlano-remontowe.

Zostanie kupione też wyposażenie i pomoce dydaktyczne. – I wprowadzone procedury zmierzające do dostosowania budynków szkół dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami – dodaje Głowacka.

W ramach projektu w Szkole Podstawowej nr 5 ma być przeprowadzony m.in. remont klatek schodowych, zostaną oznaczone szafki w szatni. Jedna z sal zostanie dostosowana do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Będą także „zapewnione przestrzenie wyciszenia”. Natomiast w Szkole Podstawowej nr 7 ma być też wyznaczona i doposażona sala do integracji sensorycznej pełniąca również funkcję salki do rehabilitacji. Zostanie także wyznaczone pomieszczenie do pracy specjalistów.

W obu placówkach zostaną dostosowane wejścia do budynku a także klatki schodowe. Pojawią się też elementy, które ułatwiają poruszanie się po szkołach (kontaktujące cokoły), a jedna łazienka zostanie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

– Sale lekcyjne, świetlica, biblioteka, gabinety specjalistów zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne służące uczniom o różnych potrzebach, zestawy krzeseł i stołów z możliwością regulacji wysokości i kąta nachylenia, książki w formacie e-booka/audiobooka. Zostanie zakupiony sprzęt do terapii i diagnozy – wylicza Głowacka. – Obszar edukacyjno-społeczny obejmie standardy, których wdrożenie ma na celu usprawnienie zaspokajania indywidualnych potrzeb uczniów w kontekście nauki, opieki i wychowania. Dotyczy opracowania w szkole dokumentów i procedur skierowanych na dwa podobszary: wsparcie i realizację indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz opiekę i wychowanie.

Urząd Miasta ogłosił przetargi na roboty budowane w obu szkołach. Zostały otwarte oferty złożone przez firmy zainteresowane zleceniami. Są wyższe niż pieniądze zaplanowane na te zadania.

– Nie podjęliśmy jeszcze decyzji w tej sprawie. Będziemy na ten temat rozmawiać. Chcielibyśmy aby ten projekt został zrealizowany – mówi Marcin Dmowski, zastępca burmistrza Świdnika.

– Remonty zostały zaplanowane od grudnia 2022 roku do maja 2023 roku – dodaje Monika Głowacka. – Zadaniem wykonawcy jest zaplanowanie i zrealizowanie robót budowlanych w taki sposób aby jak najmniej kolidowały z funkcjonowaniem placówki oświatowej. Pojawiające się niedogodności mogą dotyczyć korytarzy i klatek schodowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Wartość szkolnego projektu i dofinansowania wynosi 1 mln 350 tys. zł, w tym wartość prac remontowych to prawie 540 tys. zł.