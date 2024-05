Zabytkowa maszyna i zjawiskowe akrobacje. To czeka na nas podczas Świdnik Air Festival

15 i 16 czerwca zawodowi piloci i akrobaci opanują świdnickie niebo. Wtedy bowiem odbędzie się Świdnik Air Festival. Patrząc na line-up imprezy zapowiada się bogato i na pewno nie będzie czasu na nudę.

Swoją obecność na imprezie potwierdzili już Łukasz Czepiela, Skandinavian Airshow, FlyingBirds, czy zabytkową maszynę OV-10 Bronco.

Teraz do ekipy dołączają kolejne gwiazdy. Pierwsza z nich to formacja Cellfast Flying Team.

Jak zapowiadają organizatorzy, trzeba było na nich długo czekać i na świdnickie niebo wracają po długiej przerwie.

Do formacji od samego początku istnienia należą piloci Mieczysław Machnik, Arkadiusz Nowak i Daniel Dębosz.

– Cellfast Flying Team ma do swojej dyspozycji samoloty Morane Rallye. Może się wydawać, że są jednakowe, nic bardziej mylnego. Każda maszyna jest w innej wersji i ma różną moc silnika. Samoloty Morane Rallye były przez wiele lat produkowane we Francji i zdobyły sobie sławę najbardziej popularnych maszyn sportowych w Europie. To konstrukcja wyjątkowo bezpieczna – informuje Agata Flisiak z Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku.