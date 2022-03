"150 euro od każdej przewożonej osoby". Ostrzeżenie policji

– Do zdarzenia doszło wczoraj przed punktem recepcyjnym w Lubyczy Królewskiej. Cztery kobiety z trójką dzieci zamierzały jechać do Niemiec – opisuje kom. Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. – Darmowy transport zaoferowała im kobieta i jej znajomy. W trakcie jazdy busem marki Mercedes zażądali 150 euro od każdej przewożonej osoby. Kiedy para spotkała się ze stanowczą odmową wysadzili uchodźców i postanowili wyjechać z Polski. Roztrzęsione kobiety, które wróciły na punkt recepcyjny zauważyli policjanci. Podeszli do kobiet i ustalili co się stało.

Funkcjonariusze zatrzymali sprawców na przejściu granicznym w Hrebennem. – Kiedy próbowali przekroczyć granicę. Zatrzymani to 53-letni obywatel Bułgarii i jego 52-letnia znajoma – dodaje kom. Fijołek.

Za usiłowanie oszustwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.