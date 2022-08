Lubelska. Straszna tragedia na polu. Wielki kombajn przejechał po człowieku

Zgłoszenie o tym wypadku policjanci z Tomaszowa Lubelskiego otrzymali w środę około godziny 18. Zostali wysłani na jedno z pól w gminie Tarnawatka. Tam właśnie doszło do tragedii.

– Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 48-letni mieszkaniec gminy Tarnawatka podczas przejazdu kombajnu z jednego pola na drugie, najprawdopodobniej chciał wejść do maszyny, którą prowadził 53-letni kombajnista. Podczas wchodzenia do kombajnu który był w ruchu, mężczyzna prawdopodobnie poślizgnął się na schodach wejściowych do kabiny – opisuje sytuację sierżant sztabowy Małgorzata Pawłowska.

Mężczyzna wpadł pod przednie koło ciężkiej maszyny. Zginął na miejscu.

Kierowca kombajnu był trzeźwy. Szczegóły wypadku mają wyjaśnić policjanci pracujący pod nadzorem prokuratury. – W związku z trwającymi żniwami i wykonywaniem prac polowych, apelujemy o ostrożność i zdrowy rozsądek przy obchodzeniu się z maszynami rolniczymi. Pamiętajmy, że chwila nieuwagi, rutyna i pośpiech mogą doprowadzić do tragedii – apeluje sierżant Pawłowska.