Lubelskie. 12-latek w fiacie potrącił swoją mamę

– Przypominamy, że zgodnie z przepisami ruchu drogowego, kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku – uczulają policjanci z Tomaszowa Lubelskiego, a robią to przy okazji wypadku, do którego doszło w gminie Tyszowce.

We wtorek, około godziny 13 policjanci otrzymali zgłoszenie o potrąceniu kobiety. – Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że do stojącego na podwórku fiata rodziców wsiadł 12-latek. Chłopiec przekręcił znajdujący się w stacyjce pojazdu kluczyk, co spowodowało uruchomienie silnika samochodu. Z uwagi na to, że samochód znajdował się prawdopodobnie „na biegu”, auto gwałtownie ruszyło i uderzyło w znajdującą się niedaleko samochodu 42-letnią mamę chłopca – podają mundurowi.

Kobieta z obrażeniami ciała została zabrana do szpitala, gdzie pozostała na obserwacji.