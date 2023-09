Medal im. podkomisarza Andrzeja Struja dla policjanta z Tomaszowa Lubelskiego

– Polska i Polacy zawsze mogą na was liczyć. Mogą być pewni, że kiedy przyjdzie zagrożenie, to pojawicie się Wy i udzielicie niezbędnej pomocy. Nawet, jeśli będzie wymagało to narażenia własnego życia. Jako szef polskiej Policji jestem z was dumny. To wielki honor i zaszczyt mieć w szeregach takich ludzi jak wy. Serdecznie wam gratuluję tego wyróżnienia – mówił w piątek w Warszawie do wszystkich odznaczonych komendant główny gen. insp. Jarosław Szymczyk.

W tym roku przypada 13. rocznica śmierci podkomisarza Andrzeja Struja, który zginął od ciosów nożem, po tym jak 10 lutego 2010 r. podczas urlopu, interweniował wobec chuliganów, którzy niszczyli tramwaj. Odznaczenie przyznawane jego kolegom po fachu ma upamiętnić tę postawę i śmierć funkcjonariusza.