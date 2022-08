Te dzieci uciekły przed wojną. Sprawmy im odrobinę radości

Na tamtejszym oddziale pediatrii stale przebywa ok. 200 pacjentów. Spora część z nich to dzieci, które do zachodniej Ukrainy uciekły ze swoimi mami ze Wschodu kraju, gdzie trwają działania wojenne.

– O pomoc zwróciła się do nas pani dyrektor szpitala we Lwowie. Nie mogliśmy odmówić – tłumaczy Ewa Piwko-Witkowska, szefowa Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”, która jako wolontariuszka wraz z innymi mieszkańcami Tomaszowa pomaga Ukraińcom od początku wojny.

Zbiórka ruszyła natychmiast. Potrwa do końca sierpnia. Ale jeśli w najbliższych dniach już część zabawek dla dzieci uda się zebrać, to w następny weekend pojadą do Lwowa. – Bo wybieramy się za Kijów, do wioski, gdzie zostali ludzie pozbawieni właściwie jakiejkolwiek pomocy – mówi Piwko-Witkowska.

Jeśli więc ktoś chciałby do zbiórki się przyłączyć, może dary przynosić do jednego ze wskazanych punktów. To m.in. UM w Tomaszowie Lubelskim, siedziba LGD „Roztocze Tomaszowskie”, Hotel Ibis, Zajazd Valentino, Stołówka „Warsztat Smaku”, ale również sklep Inter-Auto w Lubyczy Królewskiej czy Kancelaria Adwokacka Piotra Swachy w Biłgoraju.