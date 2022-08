W Tomaszowie Lubelskim budują powiatowe centrum treningowe

Umowa z wykonawcą została podpisana w zeszłym tygodniu w tomaszowskim starostwie, bo to samorząd wystarał się o 7,2 mln złotych na to zadanie z Polskiego Ładu. Formalnie inwestorem jest natomiast szkoła. – To oczywiście ważna dla nas inwestycja – mówi Leszek Bober, dyrektor Bartosza.

Na starym, nieużywanym od lat boisku (młodzież korzystała raczej z pobliskiego Orlika) powstać ma nowe, pełnowymiarowe, ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną, ale również mniejsze piaszczyste do siatkówki plażowej. Ma być też wygospodarowane miejsce do gry w tenisa i bieżnia do skoków w dal. W ramach inwestycji planowana jest ponadto zadaszona trybuna i oświetlenie zasilane panelami fotowoltaicznymi oraz budynek z szatniami i sanitariatami. A to wciąż nie jest koniec. Zagospodarowany zostanie również otoczenie. Powstaną ścieżki spacerowe i biegowe, a poza tym strefa do street workoutu.

– Dzięki temu otoczenie naszej szkoły od strony tzw. drogi susieckiej po prostu wypięknieje – podkreśla dyrektor Bober.

Zanim uczniowie na lekcjach wychowania fizycznego zaczną z tych wszystkich obiektów korzystać, musi minąć trochę czasu. Termin realizacji inwestycji to ok. 2 lat. Co ważne, obiekt nie będzie służył jedynie licealistom. Strefa ćwiczeń zostanie na pewno otwarta dla wszystkich chętnych, a boiska będą wynajmowane w razie potrzeb.