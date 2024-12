VOX: Publiczność jest dla nas najważniejsza | (Nie)Wyparzona Gęba

Czym jest dla Was Vox? Z czym Wam się kojarzy? Jakie macie odczucia z tą nazwą?

Mariusz Matera

Vox to jest dla mnie 80 rok. Ja jako rockman siedzę przed telewizorem. Tato mój siedzi i mówi: "O, zobacz” A akurat występują w telewizji panowie w białych garniturach. To był chyba przy okazji Opola i mówię: "Zobacz, oni śpiewają, a nie te wyjce, co ty". Ja to pamiętam i dlaczego zapamiętałem, bo historia zatoczyła koło, ponieważ w 2021 roku podczas pandemii, kiedy Opole pierwszy raz chyba odbywało się jedyny we wrześniu ze względu na pandemię, miałem przyjemność na festiwalu z Witkiem i z Darkiem zaśpiewać, wystąpić na deskach amfiteatru Polskiego i zaśpiewać Bananowy Song. Co prawda nie w białych garniturkach, ale w czerwonych. Natomiast kiedy stałem tam właśnie na tym mój tata zmarł w 2012 roku i stałem na tych deskach tego amfiteatru, popatrzyłem w górę i mówię: „Zobacz tato”. To co mówił wtedy, że zobacz to oni śpiewają, a ja po prostu z nimi stałem właśnie w tym miejscu legendarnym kultowym dla polskiej muzyki, dla polskiej piosenki i śpiewałem właśnie ten utwór, który oni wtedy, kiedy oglądaliśmy, jak miałem 16 lat. To było niesamowite dla mnie przeżycie i i to jest takie właśnie dla mnie koło, które się zamknęło. Tym dla mnie jest Vox. Czymś był zawsze niedościgłym wokalnie, a stał się dla mnie jakby takim zwieńczeniem mojego życia muzycznego. Nie powiem kariery, bo to nie jest żadna kariera to jest życie muzyczne.

Dariusz Tokarzewski

Dla mnie Vox to muzyka odpowiedzialność, perfekcja i to co Mariusz powiedział, jak wychodziliśmy na deski Opola i konferencier mówi Vox i są brawa, to znaczy, że ktoś jeszcze nas szanuje. I Vox dla mnie to było marzenie.

