Jak wakacje to tylko we Włodawie. Wczoraj Czerwone Gitary, dziś późnym wieczorem w Rynku zagra Budka Suflera

O Włodawie zwykło mówić się miasto pełne imprez…

– I rzeczywiście jest ich tu wiele. Wakacyjny maraton wydarzeń kulturalnych tradycyjnie rozpoczyna święto naszego miasta czyli Dni Włodawy. Niespełna dwa tygodnie później, od 10 do 13 lipca, Włodawa zmieni się w centrum światowego folkloru. Wszystko za sprawą Międzynarodowego Poleskiego Lata z Folklorem. W jego trakcie do Włodawy zjeżdżają zespoły folklorystyczne z całego świata. W tym roku w kulturalną podróż dookoła globu zabiorą nas zespoły reprezentujące Gruzję, Ukrainę, Kenię, Meksyk, Kolumbię, Rumunię i Macedonię Północną. Ostatni weekend lipca to z kolei Festiwal Sztuk Natiralnych Zew Natury. To wyjątkowa oferta dla miłośników wszystkiego co związane z naturą. Muzyka, taniec, zabawa, śpiew, jedzenie, odpoczynek to elementy z którymi mamy do czynienia na co dzień i co sprawia, że stajemy się szczęśliwsi. Festiwal Zew natury różni się od innych imprez plenerowych. To przede wszystkim koncerty największych gwiazd polskiej estrady, warsztaty, wystawy, programy edukacyjne, świetna kuchnia i co najważniejsze niezapomniane emocje oraz wypoczynek na łonie natury.