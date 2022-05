Majówka nad jeziorem Białym: ciemno wszędzie, głucho wszędzie

Zaczęło się od wpisu na Facebooku Piotra Sawickiego, menedżera obiektu noclegowego „Babie lato” w Okunince. – Mamy prawie komplet, przyjechali do nas turyści z Lublina i Warszawy. Wszystko w Okunince jest czynne: bary, restauracji, dyskoteki – opowiada Sawicki. – Ale lokalne władze zupełnie nie zauważyły, że rozpoczął się sezon i mamy długi weekend majowy. O godz. 23 w miejscowości jest ciemno, bo latarnie są wyłączone, więc jak ktoś wraca z dyskoteki, to musi sobie świecić telefonem, a w Sharku, czy Drwalu (popularne w Okunince miejsca rozrywkowe – red.), bawiło się po kilkaset osób. Jest piękna nowa toaleta publiczna, ale zamknięta na głucho. Sam wysyłałem też turystów do muzeum w Sobiborze, jednak wracali, bo okazało się, że jest nieczynne.

Sawicki we wpisie na FB tak podsumowuje sytuację: „Łatwo pisze się unijne projekty o dostępności turystycznej i pozyskuje pieniądze na inwestycje, szafując hasłem „frontem do turystów”. Rzeczywistość przerosła lokalnych włodarzy skandalicznie. (...) Polesie Lubelskie odwiedziło tysiące turystów. Szkoda, że oprócz świetnych noclegów i wieczornych dyskotek nic im nie zaproponowano”.

Oliwy do ognia dolał profil Imprezownia Okuninka: – Jak co roku gmina Włodawa dała d...py. Tysiące ludzi przyjechało do Okuninki i ciemność widzą, ciemność. Żądamy oświecenia w Urzędzie Gminy! – napisano.

– Toaleta zgodnie z umową z prywatnym przedsiębiorcą powinna być czynna od 1 maja, będziemy to sprawdzać – powiedział nam w poniedziałek Dariusz Semeniuk, wójt gminy Włodawa, na terenie której leży Okuninka. – Co do oświetlenia to trzeba pamiętać, że jest cisza nocna, ale będziemy na tym dziś pracować, żeby działało dłużej.

Muzeum też zamknięte

O komentarz poprosiliśmy także muzeum w byłym niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze, które w niedzielę, a także dziś i jutro jest zamknięte dla zwiedzających. – Dni otwarcia są związane z regulaminem pracy instytucji i w dni ustawowo wolne od pracy nasze muzeum jest nieczynne. Dodatkowo w poniedziałki również nie przyjmujemy zwiedzających, ale wystawa w budynku muzeum otwarta jest w pozostałe dni – mówi Tomasz Oleksy-Zborowski, kierownik Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze. – Informacje na temat dni i godzin otwarcia na bieżąco podajemy na naszej stronie internetowej i profilu na Facebooku.

Na pytanie czy w takich sytuacjach jak długi weekend majowy nie warto zmienić dni otwarcia, kierownik odpowiada: – W Sobiborze wciąż trwają intensywne prace przy ukończeniu budowy muzeum, dlatego teren pozostaje zamknięty. Inwestycja będzie dokończona jeszcze w tym roku. Przed weekendem majowym nie otrzymaliśmy zgłoszeń od grup. W przyszłości nie wykluczamy udostępnienia muzeum dla zwiedzających również w długie weekendy.