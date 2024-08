Niebezpieczne znalezisko na działce. Musieli zająć się nim saperzy

Mężczyzna od razu powiadomił Policję. Niebezpieczne znalezisko zostało zabezpieczone do czasu przyjazdu saperów.

- Przypominamy, że z uwagi na skorodowanie amunicji i ładunków by nie zrobiły nikomu krzywdy muszą się nimi zająć fachowcy. Dlatego należy pamiętać by nigdy nie wyciągać samodzielnie z ziemi podejrzanych przedmiotów, nie próbować ich rozbierać i pod żadnym pozorem nie wrzucać do ognia. Wybuch może spowodować śmierć lub trwałe kalectwo. W każdym przypadku gdy znajdziemy przedmiot przypominający granat lub jakikolwiek pocisk – nie należy go dotykać – mówi aspirant Elwira Tadyniewicz z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie i przypomina, że o każdym przypadku znalezienia niewybuchu lub niebezpiecznego przedmiotu należy powiadomić służby. Mundurowi zabezpieczą teren i powiadomią saperów.