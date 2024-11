Pijana 17-latka leżała w nocy między blokami. Policja wezwała matkę

Nastolatka leżała między blokami. Zaniepokoiło to mieszkańca, który zawiadomił policję. Okazało się, że miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

W środku nocy dyżurny włodawskiej komendy odebrał zgłoszenie: między blokami koło placu zabaw na ulicy Przechodniej leży nietrzeźwa dziewczyna. Na miejscu policjanci zastali kompletnie pijaną 17-latkę. - Podczas interwencji na miejsce przybyła matka dziewczyny. W jej obecności funkcjonariusze przebadali nastolatkę alkomatem. Okazało się, że miała w organizmie ponad 2 promile alkoholu- relacjonuje aspirant Elwira Tadyniewicz z włodawskiej komendy.

O zaistniałej sytuacji policja powiadomiła Sąd Rodzinny.

Jednocześnie policja apeluje do rodziców, by zwracali większą uwagę na to, gdzie przebywają i co robią ich dorastające dzieci. - Przypominamy również osobom udostepniającym alkohol osobom nieletnim o odpowiedzialności karnej- zaznacza aspirant Tadyniewicz.