Śmierć 33-latka z Włodawy. W sprawie policjanci zatrzymali czterech mężczyzn

– W czwartek wieczorem włodawscy policjanci zostali poinformowani przez lekarza, że w szpitalu znajduje się pacjent z poważnymi obrażeniami – informuje sierż. szt. Elwira Tadyniewicz, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.

Niesety 33-letni mieszkaniec Włodawy zmarł. – Z uwagi na okoliczności śmierci policjanci przeprowadzili czynności procesowe w tej sprawie i zatrzymali czterech mężczyzn w wieku od 28 do 38 lat – dodaje rzeczniczka.

Wszyscy są mieszkańcami Włodawy. Wcześniej mieli wspólnie z 33-latkiem pić alkohol. – Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo. Dwóch zatrzymanych po wykonanych czynnościach zostało zwolnionych – przyznaje Tadyniewicz. – Z kolei 38-latka policjanci doprowadzili do Prokuratury Rejonowej we Włodawie, gdzie został przedstawiony mu zarzut uszkodzenia ciała.

Mężczyzna, który decyzją prokuratora, pozostaje pod dozorem policjantów, jest zobowiązany do zgłaszania się na komendzie kilka razy w tygodniu.

– Natomiast inny z zatrzymanych, 35-letni włodawianin mimo że nie usłyszał zarzutów w tej sprawie to okazał się być osobą poszukiwaną dwoma nakazami i miał do odbycia karę pozbawienia wolności w wymiarze ponad pół roku – podaje przedstawicielka KPP we Włodawie.

Mężczyzna z policyjnego aresztu trafi więc do zakładu karnego.