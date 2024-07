Woda zbiera żniwa. W jeziorze utonął 16-latek

W sobotę wieczorem pewien turysta znajdujący się nad jeziorem Białym w powiecie włodawskim poinformował policję o tym, że najprawdopodobniej znalazł ciało człowieka. Na miejsce od razu został wysłany patrol policji oraz służby ratunkowe.

- Funkcjonariusze przetransportowali ciało topielca na brzeg i podjęli akcję ratunkową. Niestety nie przyniosła ona rezultatu - informuje podkomisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.

Decyzją prokuratora ciało mężczyzny zostało zabezpieczone celem wykonania sekcji zwłok. Policjantom udało się ustalić tożsamość topielca. To 16-letni mieszkaniec powiatu lubelskiego.

Od początku czerwca w województwie lubelskim doszło już do 4 utonięć. Policja przypomina i apeluje o zachowanie zdrowego rozsądku i bezpieczeńśtwa podczas wakacyjnego odpoczynku nad wodą.

1. Pamiętajmy o tym, że bezpieczna kąpiel to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik;

2. Przestrzegajmy regulaminu kąpieliska, na którym przebywamy;

3. Nie pływajmy w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni (optymalna temperatura to 22-25 stopni);

4. Nie skaczmy rozgrzani do wody. Przed wejściem do wody ochlapmy nią klatkę piersiową, szyję, kark, krocze i nogi – unikniemy wstrząsu termicznego, którego nasz organizm bardzo nie lubi;

5. Nie pływajmy w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiemy, że występują zawirowania wody lub zimne prądy;

6. Nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych. Może to się skończyć poważnym urazem, kalectwem, a nawet śmiercią;

7. Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki „na główkę”, dno naturalnego zbiornika może się zmienić w ciągu kilku dni;

8. Pamiętajmy, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak nadmuchiwane koło;

9. Nigdy nie wchodźmy do wody, nie pływajmy po spożyciu alkoholu – to najkrótsza droga do tragedii. Pamiętajmy: najpierw woda, później alkohol – odwrotnie w tej historii nie ma życia;

10. Dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką dorosłych, dobrze żeby miały złożone na siebie dmuchane rękawki, które pomogą dziecku utrzymać się na wodzie.