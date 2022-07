Wyjeżdżały z Okuninki. Jedna kobieta zginęła na miejscu, druga zmarła w szpitalu

Do wypadku doszło w środę około godziny 13. Policja została wezwana na drogę wojewódzką numer 812 relacji Włodawa - Chełm.

– Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że w rejonie skrzyżowania kierująca samochodem marki Toyota Yaris wyjeżdżając z Okuninki podczas skrętu w lewo nie zatrzymała się na znaku stop i wjechała bezpośrednio przed pojazd ciężarowy marki Renault. Jedna z kobiet poniosła śmierć na miejscu – druga w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Kierujący samochodem ciężarowym był trzeźwy. Na miejscu trwają czynności procesowe – informuje policja.

Uczula, że do czasu zakończenia czynności droga będzie zablokowana. Policjanci kierują na objazdy. Jadący z Włodawy przed miejscowością Okuninka na wysokości komisu samochodowego skręcają w lewo i lokalnymi drogami kierują się na obwodnicę Okuninki, samochody poruszające się z Chełma do Włodawy skręcają w prawo na Sobibór – przejeżdżają przez Żłobek, Sobibór, Wołczyny, Orchówek zaś samochody ciężarowe jadące w kierunku Chełma już na rondzie we Włodawie są kierowane na drogę na Orchówek.