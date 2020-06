Wybory prezydenckie 2020. Gdzie głosować w Lublinie? Adresy lokali wyborczych i granice

101 Zespół Szkół nr 12 – Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Sławin, ul. Sławinkowska 50, 20-810 Lublin Stały tak ULICE: Bartnicza w całości, Bogdanówka w całości, Kasztelańska w całości, Limbowa w całości, Relaksowa str. parzysta od nr 2 do nr 16 i str. nieparzysta od nr 1 do nr 11, Tarasowa str. parzysta w całości i str. nieparzysta od nr 7 do końca.

102 Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego Filia nr 38, ul. Relaksowa 25, 20-819 Lublin Stały tak ULICE: Bohaterów Września w całości, Kwitnąca w całości, Pejzażowa w całości, Poligonowa str. nieparzysta w całości i str. parzysta od nr 6 do końca, Rajska w całości, Relaksowa str. parzysta od nr 18 do końca i str. nieparzysta od nr 13 do końca, Sendlerowej w całości, Wędrowna w całości, Zielone Wzgórze w całości.

103 Zespół Szkół nr 12, ul. Sławinkowska 50, 20-819 Lublin Stały tak ULICE: Altanowa w całości, Ducha w całości, Kaskadowa w całości, Mineralna w całości, Nowickiego w całości, Pergolowa w całości, Poligonowa str. parzysta od nr 2 do nr 4, Północna str. nieparzysta od nr 123 do końca, Sławinek w całości, Skryta w całości, Tarasowa str. nieparzysta od nr 1 do nr 5, Willowa w całości, Zdrojowa w całości.

104 Administracja Osiedla im. Karola Szymanowskiego, ul. Harnasie 11, 20-857 Lublin Stały nie ULICE: Baletowa w całości, Barcickiego w całości, Bołbotta w całości, Dereckiego w całości, Gołębiewskiego w całości, Halickiego w całości, Harnasie str. nieparzysta od nr 1 do nr 7, Koncertowa str. nieparzysta od nr 21 do nr 25 i str. parzysta od nr 4 do końca, Króla Rogera w całości, Melomanów w całości, Noskowskiego w całości, Operowa w całości, Raginisa w całości, Staczyńskiego w całości, Zelwerowicza w całości.

105 Spółdzielnia Budowlano–Mieszkaniowa „CHOINY”, ul. Gorczańska 2, 20-868 Lublin Stały nie ULICE: Beskidzka w całości, Bursaki str. nieparzysta od nr 15 do końca i str. parzysta od nr 12 do końca, Ceramiczna w całości, Choiny str. nieparzysta od nr 45 do końca i str. parzysta w całości, Dłotlice w całości, Do Dysa w całości, Drukarska w całości, Garncarska w całości, Gorczańska w całości, Izerska w całości, Jurajska w całości, Karkonoska w całości, Karpacka w całości, Kupiecka w całości, Kwietniowa w całości, Nasutowska w całości, Pienińska w całości, Rapackiego w całości, Sądecka w całości, Sierpniowa w całości, al. Spółdzielczości Pracy str. parzysta od nr 44 do końca, Stefczyka w całości, Sudecka w całości, Świętokrzyska w całości, Transportowa w całości, Związkowa str. nieparzysta w całości, Żywiecka w całości.

106 Przedszkole nr 37, ul. Zakopiańska 3, 20-858 Lublin Stały nie ULICE: Harnasie str. nieparzysta od nr 9 do końca i str. parzysta w całości, Koncertowa str. nieparzysta od nr 27 do końca, Zakopiańska w całości.

107 Przedszkole nr 76, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 12, 20-860 Lublin Stały nie ULICE: Choiny str. nieparzysta od nr 1 do nr 43, Paderewskiego w całości.

108 Szkoła Podstawowa nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Józefa Śliwińskiego 5, 20-861 Lublin Stały tak ULICE: Leszetyckiego w całości, Szpinalskiego w całości.

109 Szkoła Podstawowa nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Józefa Śliwińskiego 5, 20-861 Lublin Stały tak ULICE: Sztompki w całości, Szwajcarska w całości, Śliwińskiego w całości, Tatrzańska w całości.

110 Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina, ul. Poturzyńska 2, 20-853 Lublin Stały tak ULICE: Koncertowa str. nieparzysta nr 19, Paryska w całości, Poturzyńska w całości, Symfoniczna w całości, Żelazowej Woli str. nieparzysta w całości, Żywnego str. nieparzysta od nr 13 do końca i str. parzysta od nr 10 do końca.

111 Przedszkole nr 75, ul. Żelazowej Woli 24, 20-853 Lublin Stały tak ULICE: al. Kompozytorów Polskich w całości, Koncertowa str. nieparzysta od nr 11 do nr 17, Żelazowej Woli str. parzysta w całości, Żywnego str. nieparzysta od nr 1 do nr 11 i str. parzysta od nr 2 do nr 8.

112 Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Ireny Kosmowskiej 3, 20-815 Lublin Stały nie ULICE: Arnsztajnowej w całości, Dudzińskiego w całości, Iglatowskiego w całości, Koncertowa str. parzysta nr 2, Kosmowskiej str. nieparzysta od nr 3 do końca i str. parzysta od nr 4 do końca, Kurantowa w całości, Leśmiana w całości, Partyzantów w całości, Skołuby w całości, Solarza w całości, Czaplińskiego w całości.

113 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Władysława Łokietka, ul. Smyczkowa 3, 20-844 Lublin Stały nie ULICE: Kaprysowa w całości, Koncertowa str. nieparzysta od nr 1 do nr 9, Legendy w całości, Skrzypcowa w całości.

114 Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 70 w Lublinie, ul. Smyczkowa 2, 20-844 Lublin Stały nie ULICE: Braci Wieniawskich w całości, Smyczkowa w całości.

115 Przedszkole nr 2, ul. Lawinowa 7, 20-864 Lublin Stały tak ULICE: Górska w całości, Kameralna w całości, Lawinowa w całości.

116 Przedszkole Specjalne nr 11, ul. Młodej Polski 30, 20-863 Lublin Stały tak ULICE: Bursaki str. nieparzysta od nr 1 do nr 13 i str. parzysta od nr 2 do nr 10, Chodźki str. nieparzysta od nr 19 do końca i str. parzysta od nr 8 do końca, Czapskiego w całości, Fieldorfa w całości, Kisielewskiego w całości, Mackiewicza w całości, Młodej Polski w całości, Pileckiego w całości, al. Spółdzielczości Pracy str. parzysta od nr 24 do nr 42, Techniczna w całości, Związkowa str. parzysta w całości.

117 Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego Filia nr 29, ul. Jana Kiepury 5, 20-838 Lublin Stały nie ULICE: Kiepury str. parzysta w całości, Kosmowskiej str. nieparzysta nr 1 i str. parzysta nr 2, Północna str. nieparzysta od nr 83 do nr 121 i str. parzysta od nr 64 do końca, Rogowskiego w całości.

118 Przedszkole nr 56, ul. Kurantowa 3, 20-836 Lublin Stały tak ULICE: Chęcińskiego w całości, Kiepury str. nieparzysta w całości, Prząśniczki w całości.

119 Przedszkole nr 58, ul. Radzyńska 16, 20-850 Lublin Stały tak ULICE: Lipińskiego w całości, Północna str. nieparzysta od nr 57 do nr 81 i str. parzysta od nr 40 do nr 62, al. Solidarności w całości.

120 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta, ul. Radzyńska 5, 20-850 Lublin Stały tak ULICE: Paganiniego str. nieparzysta od nr 13 do końca i str. parzysta od nr 12 do końca, Radzyńska w całości.

121 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta, ul. Radzyńska 5, 20-850 Lublin Stały tak ULICE: Paganiniego str. nieparzysta od nr 1 do nr 11 i str. parzysta od nr 2 do nr 10.

122 Specjalistyka Czechów Sp. z o. o., al. Kompozytorów Polskich 8a, 20-848 Lublin Stały tak ULICE: Nowowiejskiego w całości, Oratoryjna w całości, Północna str. nieparzysta od nr 17 do nr 55.

123 Spółdzielnia Mieszkaniowa „RUDNIK”, ul. Nowowiejskiego 6, 20-880 Lublin Stały nie ULICE: Milenijna w całości, Organowa w całości, Szeligowskiego w całości.

124 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, al. Spółdzielczości Pracy 65, 20-147 Lublin Stały tak ULICE: Bluszczowa str. nieparzysta od nr 1 do nr 17 i str. parzysta od nr 2 do nr 8, Cynamonowa w całości, Daliowa w całości, Dębowa w całości, Dożynkowa str. nieparzysta od nr 1 do nr 39 i str. parzysta w całości, Goździkowa w całości, Hałasa w całości, Jałowcowa w całości, Kerstena w całości, Konwaliowa w całości, Kosynierów w całości, Laurowa w całości, Łokuciewskich w całości, Majerankowa w całości, Malwowa w całości, Narcyzowa str. nieparzysta od nr 1 do nr 3, Papierkowskiego w całości, Pelczarskiej w całości, al. Spółdzielczości Pracy str. nieparzysta od nr 89 do końca, Szewczyk w całości, Zgorzelskiego w całości, Ziemiańska w całości, Zwolskiego w całości.

125 Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Wólce, ul. Turystyczna 132, 20-230 Lublin Stały nie ULICE: Grodzickiego w całości, Lipeckiego w całości, Łysakowska w całości, Naftowa w całości, Pliszczyńska w całości, Torowa str. nieparzysta w całości i str. parzysta od nr 50 do końca, Wiertnicza w całości, Zabytkowa w całości, Zagrodna w całości.

126 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, al. Spółdzielczości Pracy 65, 20-147 Lublin Stały tak ULICE: Bielskiego w całości, Bluszczowa str. nieparzysta od nr 19 do końca i str. parzysta od nr 10 do końca, Cyprysowa w całości, Czumy w całości, Jagodowa str. nieparzysta w całości, Jamrożka w całości, Sekutowicza w całości, al. Spółdzielczości Pracy str. nieparzysta od nr 65 do nr 87, Strzembosza w całości, Strzeszewskiego w całości.

127 Budynek parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Antoniego Padewskiego, ul. Kasztanowa 1, 20-138 Lublin Stały nie ULICE: Brzozowa w całości, Czernicowa w całości, Daktylowa w całości, Dereniowa w całości, Dożynkowa str. nieparzysta od nr 41 do końca, Forsycjowa w całości, Jeżynowa w całości, Kasztanowa str. parzysta w całości, Kłopotowskiego w całości, Kminkowa w całości, Lubczykowa w całości, Migdałowa w całości, Modrzewiowa w całości, Nagietkowa w całości, Narcyzowa str. nieparzysta od nr 5 do końca i str. parzysta w całości, Nasturcjowa w całości, Niepodległości str. nieparzysta od nr 15 do końca, Orzechowa w całości, Palmowa w całości, Paprociowa w całości, Peoniowa w całości, Pigwowa w całości, Pistacjowa w całości, Rudnicka str. nieparzysta od nr 85 do końca i str. parzysta od nr 66 do końca, Sekwojowa w całości, Szarotkowa w całości, Świdnicka str. nieparzysta od nr 1 do nr 7 i str. parzysta w całości, Torowa str. parzysta od nr 2 do nr 48, Trześniowska str. nieparzysta od nr 5 do końca i str. parzysta od nr 36 do końca, Wawrzynowa w całości, Żonkilowa w całości, Żurawinowa w całości.

128 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza, ul. Hiacyntowa 69, 20-143 Lublin Stały tak ULICE: Bazylianówka str. nieparzysta od nr 63 do końca i str. parzysta od nr 46 do końca, Magnoliowa str. parzysta od nr 2 do nr 4, Mariańska w całości, al. Spółdzielczości Pracy str. nieparzysta od nr 45 do nr 63, Węglarza w całości.

129 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza, ul. Hiacyntowa 69, 20-143 Lublin Stały tak ULICE: Agrestowa w całości, al. Andersa w całości, Aroniowa w całości, Bazylianówka str. nieparzysta od nr 1 do nr 61 i str. parzysta od nr 2 do nr 44, Berberysowa w całości, Borówkowa w całości, Brzoskwiniowa w całości, Budrysów w całości, Cedrowa w całości, Dolińskiego str. parzysta w całości, Dymowskiego w całości, Fałata w całości, Hiacyntowa w całości, Jagodowa str. parzysta w całości, Kalinowa w całości, Łubinowa w całości, Magnoliowa str. nieparzysta w całości i str. parzysta od nr 6 do końca, Mirtowa w całości, Morzyckiej w całości, Pankiewicza str. nieparzysta od nr 1 do nr 21 i str. parzysta od nr 2 do nr 20 , PCK w całości, Petrykiewicza w całości, Porzeczkowa w całości, Rezedowa w całości, al. Spółdzielczości Pracy str. nieparzysta od nr 1 do nr 43, Storczykowa w całości, Szymanowskiego w całości, Św. Magdaleny w całości, Truskawkowa w całości, Unicka str. parzysta od nr 2 do nr 4, Walecznych str. parzysta od nr 6 do końca, Wiejska str. nieparzysta od nr 1 do nr 69, Wiktoryn w całości, Zagrobskiej w całości.

130 Niepubliczne Przedszkole „Krasnal 2”, ul. Owocowa 6, 20-140 Lublin Stały nie ULICE: Barwinkowa w całości, Bratkowa w całości, Dworska w całości, Jarzębinowa w całości, Jaworowa w całości, Koryznowej str. nieparzysta od nr 5 do końca i str. parzysta od nr 8 do końca, Kruszynowa w całości, Ludowa w całości, Malinowa w całości, Oliwkowa w całości, Owocowa w całości, Ponikwoda w całości, Poziomkowa w całości, Prosta w całości, Przejazd w całości, Przelot w całości, Rudnicka str. nieparzysta od nr 1 do nr 83 i str. parzysta od nr 2 do nr 64, Rumiankowa w całości, Sportowa w całości, Śliwkowa w całości, Trześniowska str. parzysta od nr 2 do nr 34, Ustronie w całości, Walecznych str. nieparzysta od nr 11 do końca, Wiejska str. parzysta w całości, Wielka w całości, Wiśniowa w całości, Zakręt w całości.

131 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich, ul. Kazimierza Tumidajskiego 6a, 20-137 Lublin Stały tak ULICE: Koryznowej str. parzysta od nr 2 do nr 6, Malczewskiego w całości, Pankiewicza str. nieparzysta od nr 23 do końca i str. parzysta od nr 22 do końca, Walecznych str. nieparzysta nr 9, Wiejska str. nieparzysta od nr 71 do końca.

132 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich, ul. Kazimierza Tumidajskiego 6a, 20-247 Lublin Stały nie ULICE: Koryznowej str. nieparzysta od nr 1 do nr 3, Niepodległości str. parzysta od nr 26 do końca, Trześniowska str. nieparzysta od nr 1 do nr 3, Tumidajskiego str. parzysta od nr 2 do nr 6.

133 Przedszkole nr 59, ul. Niepodległości 12a, 20-246 Lublin Stały nie ULICE: Niepodległości str. parzysta od nr 14 do nr 24, Tumidajskiego str. parzysta od nr 8 do nr 16.

134 Administracja Osiedla „NIEPODLEGŁOŚCI”, ul. Kazimierza Tumidajskiego 24, 20-247 Lublin Stały tak ULICE: Niepodległości str. parzysta od nr 2 do nr 12, Tumidajskiego str. nieparzysta w całości i str. parzysta od nr 18 do końca.

135 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich, ul. Kazimierza Tumidajskiego 6a, 20-246 Lublin Stały nie ULICE: Azaliowa str. nieparzysta od nr 9 do końca i str. parzysta od nr 10 do końca, Krokusowa w całości, Niepodległości str. nieparzysta od nr 1 do nr 13, Świdnicka str. nieparzysta od nr 9 do końca, Winogronowa w całości, Wrzosowa w całości, Zawilcowa w całości

136 RSM MOTOR, ul. Ignacego Daszyńskiego 4, 20-250 Lublin Stały tak ULICE: Daszyńskiego w całości, Kasztanowa str. nieparzysta w całości.

137 Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie, ul. Lwowska 28, 20-128 Lublin Stały nie ULICE: Dolińskiego str. nieparzysta w całości, Kuronia w całości, Lwowska str. parzysta nr 12 i od nr 22 do końca, Unicka str. parzysta od nr 6 do końca, Walecznych str. nieparzysta od nr 1 do nr 7 i str. parzysta od nr 2 do nr 4.

138 Przedszkole nr 13, ul. Stefana Okrzei 9, 20-138 Lublin Stały nie ULICA: Okrzei w całości.

139 Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy KALINOWSZCZYZNA, ul. Franciszka Kleeberga 12a, 20-243 Lublin Stały nie ULICE: Kleeberga str. parzysta w całości, Rückemana w całości, Wołyńska w całości.

140 Przedszkole nr 50, ul. Podzamcze 7a, 20-126 Lublin Stały nie ULICE: Białkowska Góra w całości, Działkowa w całości, Floriańska w całości, Kalinowszczyzna str. nieparzysta od nr 1 do nr 35 i str. parzysta od nr 14 do nr 44, Lwowska str. nieparzysta od nr 1 do nr 3 i str. parzysta od nr 2 do nr 10 i od nr 14 do nr 20, Niska w całości, Podzamcze str. nieparzysta w całości, Sienna w całości.

141 Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta, ul. Lwowska 11, 20-128 Lublin Stały tak ULICE: Dembowskiego w całości, Kalinowszczyzna str. parzysta od nr 8 do nr 12, Krzemieniecka w całości, Lwowska str. nieparzysta od nr 5 do końca.

142 Przedszkole nr 52, ul. Józefa Kustronia 10, 20-241 Lublin Stały nie ULICE: Kiwerskiego w całości, Kustronia w całości.

143 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Kalinowszczyzna 70, 20-201 Lublin Stały nie ULICE: Kalinowszczyzna str. nieparzysta od nr 37 do końca i str. parzysta od nr 46 do końca, Kleeberga str. nieparzysta w całości, Okólna w całości, Słomiany Rynek w całości, Tatarska w całości, Towarowa w całości.

144 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori, ul. Kresowa 1, 20-215 Lublin Stały nie ULICE: Azaliowa str. nieparzysta od nr 1 do nr 7 i str. parzysta od nr 2 do nr 8, Gospodarcza str. nieparzysta od nr 25 do końca i str. parzysta od nr 34 do końca, Graffa w całości, Kresowa str. nieparzysta od nr 1 do nr 7 i str. parzysta od nr 2 do nr 14, Łęczyńska str. nieparzysta od nr 69 do końca i str. parzysta od nr 76 do końca, Mełgiewska str. nieparzysta nr 1, Montażowa str. nieparzysta w całości i str. parzysta od nr 10 do końca, Motorowa str. nieparzysta od nr 9 do końca i str. parzysta od nr 10 do końca, Odlewnicza str. parzysta nr 2, Turystyczna str. nieparzysta od nr 1 do nr 13 i str. parzysta od nr 2 do nr 44, Zimna w całości.

145 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Przyjaźni 12, 20-314 Lublin Stały tak ULICE: Łęczyńska str. parzysta od nr 60 do nr 74, Przyjaźni str. nieparzysta od nr 1 do nr 7 i str. parzysta od nr 2 do nr 14.

146 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Przyjaźni 12, 20-314 Lublin Stały tak ULICA: Przyjaźni str. nieparzysta od nr 9 do końca i str. parzysta od nr 16 do końca.

147 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori, ul. Kresowa 1, 20-215 Lublin Stały nie ULICE: Łęczyńska str. nieparzysta od nr 63 do nr 67, Odlewnicza str. nieparzysta w całości i str. parzysta od nr 4 do końca.

148 Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy TATARY, ul. Gospodarcza 32, 20-213 Lublin Stały tak ULICE: Gospodarcza str. nieparzysta od nr 19 do nr 23 i str. parzysta od nr 28 do nr 32, Kresowa str. nieparzysta od nr 9 do końca i str. parzysta od nr 16 do końca, Mełgiewska str. nieparzysta od nr 3 do nr 5, Montażowa str. parzysta od nr 2 do nr 8, Motorowa str. nieparzysta od nr 1 do nr 7 i str. parzysta od nr 2 do nr 8.

149 Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 40 w Lublinie, ul. Gospodarcza 18, 20-213 Lublin Stały tak ULICA: Gospodarcza str. nieparzysta od nr 1 do nr 17 i str. parzysta od nr 10 do nr 26.

150 Przedszkole nr 44, ul. Maszynowa 6, 20-218 Lublin Stały nie ULICE: Hutnicza str. parzysta od nr 2 do nr 12, Łęczyńska str. nieparzysta od nr 57 do nr 61.

151 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori, ul. Maszynowa 2, 20-218 Lublin Stały nie ULICE: Hutnicza str. parzysta od nr 14 do nr 24, Maszynowa w całości.

152 Filia DDK „Bronowice” Pracownia Kultury Tatary, ul. Hutnicza 28a, 20-218 Lublin Stały tak ULICE: Gospodarcza str. parzysta od nr 2 do nr 8, Hutnicza str. nieparzysta w całości i str. parzysta od nr 26 do końca, Krzemionki w całości, Łęczyńska str. nieparzysta od nr 41 do nr 55, Mieszczańska str. parzysta w całości.

153 Ośrodek Medyczny DMP Sp. z o. o., ul. Projektowa 5, 20-209 Lublin Stały tak ULICE: Blacharska w całości, Frezerów w całości, Konstruktorów w całości, Mełgiewska str. nieparzysta od nr 7 do nr 9 i str. parzysta od nr 2 do nr 8, Narzędziowa w całości, Projektowa w całości, Resorowa w całości, Ślusarska w całości, Tokarska w całości.

154 Szkoła Podstawowa nr 48 im. Józefa Piłsudskiego, ul. Jana Kasprowicza 112, 20-232 Lublin Stały tak ULICE: Biskupie w całości, Bławatkowa w całości, Dojazdowa w całości, Dziubińskiej w całości, Grygowej str. parzysta od nr 2 do nr 22 i str. nieparzysta od nr 1 do nr 9, Hajdowska w całości, Jakubowicka w całości, Jarmarczna w całości, Kasprowicza w całości, Kijańska w całości, Łagiewnicka w całości, Łuszczowska w całości, Mełgiewska str. nieparzysta od nr 11 do końca i str. parzysta od nr 10 do końca, Metalurgiczna w całości, Turystyczna str. nieparzysta od nr 15 do końca i str. parzysta od nr 46 do końca, Tyszowiecka w całości, Zadębie w całości, Zawieprzycka w całości.

155 Przedszkole nr 84, ul. Zygmunta Augusta 28, 20-283 Lublin Stały tak ULICE: Banacha w całości, Braci Krausse w całości, Chemiczna str. nieparzysta od nr 17 do końca, Dobrzańskiego w całości, Droga Męczenników Majdanka str. parzysta od nr 70 do nr 94, Felin w całości, Grenadierów w całości, Grygowej str. parzysta od nr 24 do końca i str. nieparzysta od nr 11 do końca, Hessa w całości, Moritza w całości, Ordonówny str. nieparzysta w całości, Pancerniaków w całości, Plewińskiego w całości, Rataja w całości, Spiessa w całości, Vetterów w całości, Walentynowicz str. nieparzysta w całości.

156 Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej, ul. Władysława Jagiełły 11, 20-281 Lublin Stały tak ULICE: Doświadczalna str. nieparzysta od nr 17 do końca i str. parzysta w całości, Krępiecka w całości, Królowej Jadwigi w całości, Władysława Jagiełły str. parzysta od nr 20 do końca, al. Witosa str. nieparzysta od nr 17 do końca i str. parzysta od nr 44 do końca.

157 Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej, ul. Władysława Jagiełły 11, 20-281 Lublin Stały tak ULICE: Doświadczalna str. nieparzysta od nr 1 do nr 15, Władysława Jagiełły str. nieparzysta w całości i str. parzysta od nr 2 do nr 18, Wylotowa w całości.

158 Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego Filia nr 36, ul. Zygmunta Augusta 15, 20-283 Lublin Stały tak ULICE: Józefa Franczaka „Lalka” str. parzysta w całości i str. nieparzysta od nr 35 do końca, Kazimierza Jagiellończyka w całości, Królowej Bony w całości, Władysława Warneńczyka w całości, Zygmunta Augusta w całości, Zygmunta Starego w całości.

159 Rodzinny Ogród Działkowy „Słonecznik”, ul. Rąblowska 13, 20-509 Lublin Stały nie ULICE: Janowska w całości, Koło w całości, Lipska w całości, Parczewska w całości, Pod Gajem w całości, Rąblowska w całości, Stary Gaj w całości, Żeglarska str. parzysta od nr 2 do nr 8.

160 Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów, ul. Krężnicka 156, 20-518 Lublin Stały tak ULICE: Bór w całości, Bryńskiego w całości, Cienista w całości, Grzybowa w całości, al. Stanisława Jasińskiego w całości, Krężnicka w całości, Ku Słońcu w całości, Kukułcza w całości, Letniskowa w całości, Łąkowa w całości, Marzanny w całości, Modra w całości, Mrówcza w całości, Nad Zalewem w całości, Niezapominajki w całości, Nizinna w całości, Osmolicka w całości, Pasieczna w całości, Poranna w całości, Prawiednicka w całości, Pszczela w całości, Ptasia w całości, Rosy w całości, Roślinna w całości, Sarnia w całości, Świeża w całości, Tęczowa w całości, Zagajnikowa w całości, Ziołowa w całości, Żeglarska str. nieparzysta od nr 1 do nr 17.

161 Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego, ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin Stały nie ULICE: Budowlana str. parzysta od nr 52 do końca, Ciepłownicza w całości, Diamentowa str. nieparzysta od nr 19 do końca i str. parzysta od nr 10 do końca, Inżynierska w całości, Medalionów w całości, Nałkowskich str. nieparzysta od nr 1 do nr 97 i str. parzysta od nr 2 do nr 94, Przy Bocznicy w całości, Romera str. parzysta od nr 2 do nr 4, Samsonowicza str. nieparzysta od nr 1 do nr 3, Smoluchowskiego str. nieparzysta w całości, Wrotkowska w całości.

162 Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego, ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin Stały tak ULICE: Nałkowskich str. nieparzysta od nr 119 do końca i str. parzysta od nr 124 do nr 248, Romera str. nieparzysta w całości i str. parzysta od nr 32 do końca, Wojtyłów w całości.

163 Przedszkole nr 78, ul. Jana Samsonowicza 9, 20-485 Lublin Stały nie ULICE: Nałkowskich str. nieparzysta od nr 99 do nr 109 i str. parzysta od nr 96 do nr 108, Romera str. parzysta od nr 6 do nr 26, Samsonowicza str. nieparzysta od nr 5 do nr 17 i str. parzysta od nr 2 do nr 6.

164 Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego, ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin Stały tak ULICE: Nałkowskich str. nieparzysta od nr 111 do nr 117 i str. parzysta od nr 110 do nr 122, Romera str. parzysta od nr 28 do nr 30, Samsonowicza str. nieparzysta od nr 19 do nr 35 i str. parzysta od nr 8 do nr 16.

165 Przedszkole nr 66, ul. Jana Samsonowicza 33a, 20-485 Lublin Stały nie ULICA: Samsonowicza str. nieparzysta od nr 37 do końca i str. parzysta od nr 18 do końca.

166 Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego, ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin Stały tak ULICE: Budowlana str. nieparzysta w całości i str. parzysta od nr 2 do nr 50, Czekanowskiego w całości, Diamentowa str. nieparzysta od nr 1 do nr 17 i str. parzysta od nr 2 do nr 8, Domeyki w całości, Energetyków w całości, Granata w całości, Olechnowicza w całości, Olszewskiego w całości, Wapowskiego w całości, Węglowa w całości, Wolińskiego w całości, Zemborzycka str. nieparzysta od nr 53 do końca.

167 Przedszkole nr 87, ul. Jacka Woronieckiego 11, 20-492 Lublin Stały tak ULICE: Fulmana w całości, Nałkowskich str. parzysta od nr 250 do końca, Rodakiewicza w całości, Słomkowskiego w całości, Uhorczaka w całości, Woronieckiego w całości, Zalewskiego w całości, Żeglarska str. parzysta od nr 10 do nr 14.

168 PKP Zakład Linii Kolejowych w Lublinie Sekcja Eksploatacji, ul. Nowy Świat 31a, 20-418 Lublin Stały nie ULICE: Herberta str. nieparzysta od nr 13 do końca, Nowy Świat str. nieparzysta od nr 15 do końca i str. parzysta od nr 30 do końca, Smoluchowskiego str. parzysta w całości, Wojenna str. nieparzysta od nr 1 do nr 3.

169 Budynek dotychczasowego Domu Kultury Kolejarza, ul. Władysława Kunickiego 35, 20-417 Lublin Stały nie ULICE: Chłodna w całości, Chrostowskiej w całości, Dąbrowska w całości, Garbarska str. nieparzysta nr 1 i str. parzysta od nr 2 do nr 4, Kunickiego str. nieparzysta od nr 17 do nr 49 i str. parzysta od nr 28 do nr 114, Leśna str. nieparzysta w całości, Łazienkowska w całości, Nowy Świat str. nieparzysta od nr 1 do nr 13 i str. parzysta od nr 2 do nr 28, Pawia str. nieparzysta od nr 1 do nr 51 i str. parzysta od nr 2 do nr 42, Piaskowa w całości, Pochyła w całości, Próżna w całości, Skośna w całości, Słodowa w całości, Śliska w całości, Wojenna str. parzysta nr 2, Zaciszna w całości.

170 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie, ul. Wyścigowa 31, 20-425 Lublin Stały tak ULICE: Czeska w całości, Kotlarska w całości, Kunickiego str. nieparzysta od nr 51 do nr 85, Kwiatowa w całości, Leśna str. parzysta w całości, Nowy Rynek w całości, Oboźna w całości, Piękna w całości, Spacerowa w całości, Wojenna str. nieparzysta od nr 5 do końca i str. parzysta od nr 4 do końca, Wyścigowa str. nieparzysta w całości.

171 Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego, ul. Władysława Kunickiego 116, 20-436 Lublin Stały nie ULICE: Dunikowskiego str. nieparzysta od nr 1 do nr 11 i str. parzysta od nr 2 do nr 42, Kochanowskiego str. nieparzysta od nr 1 do nr 19 i str. parzysta od nr 2 do nr 24, Koźmiana w całości, Krańcowa str. nieparzysta od nr 1 do nr 11 i str. parzysta od nr 2 do nr 22, Kraszewskiego str. nieparzysta w całości i str. parzysta od nr 2 do nr 36, Kunickiego str. nieparzysta od nr 87 do nr 105 i str. parzysta od nr 116 do nr 154, Matejki str. nieparzysta od nr 7 do końca i str. parzysta od nr 6 do końca, Mickiewicza str. nieparzysta od nr 31 do nr 53, Mireckiego w całości, Morsztynów w całości, Nadrzeczna str. nieparzysta od nr 1 do nr 41 i str. parzysta od nr 2 do nr 6, Orzechowskiego w całości, Pruszyńskiego w całości, Reymonta w całości, Słowackiego str. nieparzysta od nr 1 do nr 17 i str. parzysta od nr 2 do nr 18, Stanisławskiej w całości, Szańcowa w całości, Ściegiennego w całości, Wyścigowa str. parzysta w całości, Zabłockiego w całości, Żeromskiego w całości.

172 VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja, ul. Adama Mickiewicza 36, 20-466 Lublin Stały nie ULICE: Bagatela w całości, Biernata z Lublina w całości, Chełmońskiego w całości, Dunikowskiego str. nieparzysta od nr 13 do końca i str. parzysta od nr 44 do końca, Kononowicza w całości, Kopernika w całości, Kraszewskiego str. parzysta od nr 38 do końca, Kunickiego str. nieparzysta od nr 107 do nr 143, Matejki str. nieparzysta od nr 1 do nr 5 i str. parzysta od nr 2 do nr 4, Mickiewicza str. nieparzysta od nr 55 do końca i str. parzysta od nr 34 do końca, Morcinka w całości, Przybylskiego str. nieparzysta w całości i str. parzysta od nr 2 do nr 18, Pułaskiego w całości, Słowackiego str. nieparzysta od nr 19 do końca i str. parzysta od nr 20 do końca, Świętochowskiego str. nieparzysta od nr 1 do nr 83 i str. parzysta od nr 2 do nr 88, Zemborzycka str. nieparzysta od nr 1 do nr 27.

173 Szkoła Podstawowa nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980, ul. Róży Wiatrów 9, 20-468 Lublin Stały nie ULICE: Błękitna w całości, Herberta str. parzysta od nr 16 do końca, Młodzieżowa str. nieparzysta od nr 7 do końca i str. parzysta od nr 6 do końca, Róży Wiatrów w całości, Zemborzycka str. nieparzysta od nr 41 do nr 51.

174 Szkoła Podstawowa nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980, ul. Róży Wiatrów 9, 20-468 Lublin Stały nie ULICE: Herberta str. nieparzysta od nr 1 do nr 11 i str. parzysta od nr 2 do nr 14, Młodzieżowa str. nieparzysta od nr 1 do nr 5 i str. parzysta od nr 2 do nr 4, Przybylskiego str. parzysta od nr 20 do końca, Zemborzycka str. nieparzysta od nr 29 do nr 39.

175 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego, ul. Adama Mickiewicza 24, 20-433 Lublin Stały tak ULICE: Boya-Żeleńskiego w całości, Brata Alberta w całości, Głuska str. parzysta od nr 2 do nr 14, Jezierskiego w całości, Klukowskiego w całości, Kochanowskiego str. nieparzysta od nr 21 do końca i str. parzysta od nr 26 do końca, Kuncewiczowej w całości, Kunickiego str. parzysta od nr 156 do końca, Maczka w całości, Makuszyńskiego w całości, Mickiewicza str. parzysta od nr 22 do nr 32, Nadrzeczna str. nieparzysta od nr 43 do końca i str. parzysta od nr 8 do końca, Oczki w całości, Orzeszkowej w całości, Reja str. nieparzysta od nr 1 do nr 17 i str. parzysta od nr 2 do nr 20, Rejtana w całości, Sterna w całości, Szaniawskiego w całości, Tuwima w całości, Wadowskiego w całości, Wałowa w całości, Wita Stwosza w całości, Zegadłowicza w całości.

176 VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja, ul. Adama Mickiewicza 36, 20-466 Lublin Stały nie ULICE: Bandtkich w całości, Dziesiąta w całości, Jachowicza w całości, Korzeniowskiego w całości, Kunickiego str. nieparzysta od nr 145 do nr 181, Łukasińskiego str. nieparzysta od nr 1 do nr 15 i str. parzysta od nr 2 do nr 18, Mochnackiego w całości, Moniuszki w całości, Pawłowa str. nieparzysta od nr 1 do nr 61 i str. parzysta od nr 2 do nr 56, Siemiradzkiego str. nieparzysta od nr 1 do nr 31 i str. parzysta od nr 2 do nr 28, Śniadeckiego w całości, Świętochowskiego str. parzysta od nr 90 do nr 108, Traugutta w całości, Wyspiańskiego w całości, Zemborzycka str. parzysta od nr 2 do nr 42.

177 Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin Stały tak ULICE: Broniewskiego w całości, Fredry w całości, Gałczyńskiego w całości, Korczaka w całości, Kunickiego str. nieparzysta od nr 183 do końca, Łukasińskiego str. nieparzysta od nr 17 do końca i str. parzysta od nr 20 do końca, Pawłowa str. nieparzysta od nr 63 do końca i str. parzysta od nr 58 do końca, Reja str. nieparzysta od nr 19 do końca i str. parzysta od nr 22 do końca, Siemiradzkiego str. nieparzysta od nr 33 do końca i str. parzysta od nr 30 do końca, Sienkiewicza w całości, Sierpińskiego str. nieparzysta od nr 1 do nr 83, Staffa str. nieparzysta w całości i str. parzysta od nr 2 do nr 82, Zamenhofa str. nieparzysta od nr 1 do nr 39 i str. parzysta od nr 2 do nr 46.

178 Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki, ul. Zemborzycka 82, 20-445 Lublin Stały nie ULICE: Brodowskiego w całości, Czartoryskiej w całości, Daniłowskiego w całości, Glińskiego w całości, Gralewskiego w całości, Kniaźnina w całości, Lema w całości, Łobodowskiego w całości, Makowa str. nieparzysta w całości, Południowa w całości, Sierpińskiego str. parzysta od nr 52 do końca i str. nieparzysta od nr 85 do końca, Stachury w całości, Staffa str. parzysta od nr 84 do końca, Świętochowskiego str. nieparzysta od nr 85 do końca i str. parzysta od nr 110 do nr 122, Zemborzycka str. parzysta od nr 44 do końca, Żeglarska str. parzysta od nr 16 do końca.

179 Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienienia od Alkoholu i Współuzależnienia, ul. Abramowicka 4b, 20-442 Lublin Stały nie ULICE: Abramowicka str. nieparzysta od nr 1 do nr 31 i str. parzysta od nr 2 do nr 8, Brezy w całości, Dygasińskiego w całości, Gierymskiego w całości, Głuska str. nieparzysta od nr 1 do nr 3, Iwaszkiewicza w całości, Jastruna w całości, Kolberga w całości, Konarskiego w całości, Kwiecińskiego w całości, Michałowskiego w całości, Nasienna w całości, Orłowskiego w całości, Pocka w całości, Porazińskiej w całości, Sieroszewskiego w całości, Sierpińskiego str. parzysta od nr 2 do nr 50, Szelburg-Zarembiny w całości, Świętochowskiego str. parzysta od nr 124 do nr 130, Zamenhofa str. nieparzysta od nr 41 do końca i str. parzysta od nr 48 do końca.

180 Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego, ul. Długa 6, 20-346 Lublin Stały nie ULICE: Akacjowa w całości, Bukowa str. nieparzysta od nr 1 do nr 11 i str. parzysta od nr 2 do nr 16, Czereśniowa w całości, Długa str. nieparzysta od nr 1 do nr 11 i str. parzysta od nr 2 do nr 58, Dobra w całości, Droga Męczenników Majdanka str. nieparzysta od nr 1 do nr 23, Elektryczna str. nieparzysta od nr 1 do nr 39 i str. parzysta od nr 2 do nr 10, Fabryczna str. nieparzysta od nr 11 do końca, Garbarska str. nieparzysta od nr 19 do końca i str. parzysta od nr 6 do końca, Jesionowa str. nieparzysta od nr 11 do końca i str. parzysta od nr 4 do końca, Kościelna str. nieparzysta od nr 3 do końca, Lotnicza str. nieparzysta od nr 9 do końca, Pawia str. parzysta od nr 76 do końca, Równa w całości, Smolna w całości, Startowa w całości, Topolowa str. nieparzysta od nr 9 do końca i str. parzysta od nr 6 do końca, Wirowa w całości, Wolska str. nieparzysta od nr 5 do końca i str. parzysta od nr 12 do końca.

181 Przedszkole nr 7, ul. Elektryczna 12, 20-349 Lublin Stały nie ULICE: Długa str. nieparzysta od nr 13 do nr 85, Garbarska str. nieparzysta od nr 3 do nr 17, Kamienna w całości, Krańcowa str. parzysta od nr 24 do nr 62, Kręta w całości, Pawia str. nieparzysta od nr 53 do nr 73 i str. parzysta od nr 44 do nr 74, Przesmyk w całości, Rozstajna w całości, Sosnowa w całości, Stalowa w całości, Sucha w całości, Wspólna w całości, Źródlana w całości, Żelazna str. nieparzysta od nr 1 do nr 105 i str. parzysta od nr 2 do nr 88.

182 Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II, ul. Elektryczna 51, 20-349 Lublin Stały tak ULICE: Bukowa str. nieparzysta od nr 13 do końca i str. parzysta od nr 18 do końca, Długa str. parzysta od nr 60 do nr 84, Krańcowa str. parzysta od nr 64 do nr 80, Olchowa w całości, Pawia str. nieparzysta od nr 75 do końca.

183 Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II, ul. Elektryczna 51, 20-349 Lublin Stały tak ULICE: Droga Męczenników Majdanka str. nieparzysta od nr 25 do nr 45, Elektryczna str. nieparzysta od nr 41 do końca i str. parzysta od nr 12 do końca, Jesionowa str. nieparzysta od nr 1 do nr 9 i str. parzysta nr 2, Krańcowa str. parzysta od nr 82 do nr 104, Lotnicza str. parzysta od nr 12 do końca, Topolowa str. nieparzysta od nr 1 do nr 7 i str. parzysta od nr 2 do nr 4, Wierzbowa w całości.

184 Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2, 20-362 Lublin Stały tak ULICE: Asnyka w całości, Bogusławskiego w całości, Długa str. nieparzysta od nr 87 do końca i str. parzysta od nr 86 do końca, Grochowskiego w całości, Krasickiego w całości, Kosmonautów str. nieparzysta od nr 1 do nr 47 i str. parzysta od nr 2 do nr 86, Kossaka w całości, Krańcowa str. nieparzysta od nr 13 do nr 89, Robotnicza str. parzysta od nr 2 do nr 24, Przerwy-Tetmajera str. nieparzysta w całości, Wilcza str. parzysta od nr 2 do nr 66, Żelazna str. parzysta od nr 90 do końca i str. nieparzysta od nr 107 do końca, Żurawia w całości.

185 Kolegium Pracowników Służb Społecznych, ul. Sulisławicka 7, 20-360 Lublin Stały tak ULICE: Cmentarna w całości, Droga Męczenników Majdanka str. nieparzysta od nr 47 do końca, Dulęby w całości, Józefa Franczaka „Lalka” str. nieparzysta od nr 1 do nr 33, Kosmonautów str. nieparzysta od nr 49 do końca i str. parzysta od nr 88 do końca, Krańcowa str. nieparzysta od nr 91 do nr 105, Niemcewicza w całości, Przerwy-Tetmajera str. parzysta w całości, Skalskiego w całości, Sulisławicka w całości, Urbanowicza w całości, Wilcza str. parzysta od nr 68 do końca, Żmichowskiej w całości.

186 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego, ul. Adama Mickiewicza 24, 20-433 Lublin Stały nie ULICE: 11 Listopada w całości, Cholewy w całości, Dmowskiego w całości, Głuska str. parzysta od nr 16 do nr 18, Grunwaldzka w całości, Hallera w całości, Hubalczyków w całości, Kutrzeby w całości, Kwiatkowskiego w całości, Mickiewicza str. nieparzysta od nr 1 do nr 29 i str. parzysta od nr 2 do nr 20, Mikołajczyka w całości, Obrońców Lublina w całości, Okulickiego w całości, Orląt Lwowskich w całości, Pajdowskiego w całości, Piskora w całości, Powstańców Warszawy w całości, Raczkiewicza w całości, Raczyńskiego w całości, Robotnicza str. nieparzysta w całości i str. parzysta od nr 26 do końca, Roweckiego w całości, Skrzynicka w całości, Sokolniki w całości, Sybiraków w całości, Wilcza str. nieparzysta w całości, Wyzwolenia w całości.

187 Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy ABRAMOWICE, ul. Abramowicka 122, 20-391 Lublin Stały tak ULICE: Abramowicka str. nieparzysta od nr 33 do końca i str. parzysta od nr 10 do końca, Barwna w całości, Klonowica w całości, Makowa str. parzysta w całości, Odległa w całości, Podleśna w całości, Powojowa w całości, Sadowa w całości, Strojnowskiego str. nieparzysta od nr 1 do nr 5 i str. parzysta od nr 2 do nr 10, Szymonowica w całości, Świętochowskiego str. parzysta od nr 132 do końca, Wólczańska w całości, Żeglarska str. nieparzysta od nr 19 do końca.

188 Szkoła Podstawowa nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, ul. Zdrowa 1, 20-380 Lublin Stały nie ULICE: Dominowska w całości, Głuska str. nieparzysta od nr 5 do końca i str. parzysta od nr 20 do końca, Grabowskiego w całości, Handlowa w całości, Masarska w całości, Miętowa w całości, Miodowa w całości, Nektarowa w całości, Parafialna w całości, Plebańska w całości, Podkomorska w całości, Przepiórcza w całości, Sachsów w całości, Sieciecha w całości, Strojnowskiego str. nieparzysta od nr 7 do końca i str. parzysta od nr 12 do końca, Szklarniana w całości, Wojewodzińska w całości, Wygodna w całości, Zdrowa w całości, Zorza w całości.

189 SP Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie: Klinika Okulistyki Ogólnej, Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego, Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry, ul. Chmielna 1, 20-079 Lublin Zakład leczniczy nie ULICA: Chmielna 1

190 SP Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie, ul. Stanisława Staszica 11, 20-081 Lublin Zakład leczniczy nie ULICA: Staszica 11, 16

191 SP Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie: Klinika Chirurgii Onkologicznej, ul. Radziwiłłowska 13, 20-080 Lublin Zakład leczniczy nie ULICA: Radziwiłłowska 13

192 SP Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie: I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji, II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej, ul. Głuska 1, 20-439 Lublin Zakład leczniczy nie ULICA: Głuska 1

193 SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie, ul. Mieczysława Biernackiego 9, 20-089 Lublin Zakład leczniczy nie ULICA: Biernackiego 9

194 SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie, ul. Zbigniewa Herberta 21, 20-286 Lublin Zakład leczniczy nie ULICA: Herberta 21

195 SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie, ul. Lubartowska 81, 20-123 Lublin Zakład leczniczy nie ULICA: Lubartowska 81

196 SP Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, ul. Kazimierza Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin Zakład leczniczy nie ULICA: Jaczewskiego 8

197 Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Kazimierza Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin Zakład leczniczy nie ULICA: Jaczewskiego 7

198 Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul. Kazimierza Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin Zakład leczniczy nie ULICA: Jaczewskiego 2

199 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, al. Racławickie 23, 20-049 Lublin Zakład leczniczy nie ULICA: al. Racławickie 23

200 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ, al. Kraśnicka 100, 20-550 Lublin Zakład leczniczy nie ULICA: al. Kraśnicka 100

201 SP Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie, ul. Grenadierów 3, 20-331 Lublin Zakład leczniczy nie ULICA: Grenadierów 3

202 Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin Zakład leczniczy nie ULICA: Abramowicka 2

203 Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II, ul. Ametystowa 22, 20-577 Lublin Dom pomocy społecznej nie ULICA: Ametystowa 22

204 Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, ul. Kosmonautów 78, 20-358 Lublin Dom pomocy społecznej nie ULICA: Kosmonautów 78

205 Dom Pomocy Społecznej „Kalina”, ul. Kalinowszczyzna 84, 20-201 Lublin Dom pomocy społecznej nie ULICA: Kalinowszczyzna 84

206 Dom Pomocy Społecznej „Betania”, al. Kraśnicka 223, 20-718 Lublin Dom pomocy społecznej nie ULICA: al. Kraśnicka 223

207 Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej, ul. Archidiakońska 7, 20-113 Lublin Dom pomocy społecznej nie ULICA: Archidiakońska 7