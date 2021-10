Lubelskie. Kolejna sieć handlowa otwiera sklepy w niedzielę. Zapłacą więcej pracownikom

– W związku z nieustannie rosnącą liczbą placówek otwieranych w niedziele przez konkurencję sieci handlowe nieprowadzące handlu siedem dni w tygodniu znajdują się w mniej korzystnej sytuacji oraz są narażone na utratę klientów - czytamy w komunikacje sklepu. - Z tego też względu Kaufland, jako jeden z ostatnich uczestników rynku, podjął decyzję o otwarciu wszystkich sklepów w niedziele niehandlowe. Wyjątek stanowi sklep sieci w Zielonej Górze, przy ul. Energetyków.

A to oznacza, że otwarte będą wszystkie sklepy w Lubelskiem. Na liście są:

- Biała Podlaska al. Jana Pawła II

- Biłgoraj al. Jana Pawła II

- Zamość ul. Wyszyńskiego

- Hrubieszów ul. Basaja

- Chełm al. 3 Maja

- Kraśnik ul. Juliusza Słowackiego

- Puławy ul. Lubelska

- Dęblin ul. 15 Pułku Piechoty Wilków

- Łuków ul. Przemysłowa

- Lubartów ul. Lubelska

- Świdnik ul. Krępiecka

- Lublin: - Droga Męczenników Majdanka - Diamentowa - Orkana

– Decyzja dotycząca otwarcia sklepów w niedziele nie była dla nas łatwa, jednak placówki nieprowadzące handlu przez siedem dni w tygodniu są narażone na utratę klientów. Priorytetem sieci Kaufland jest utrzymanie stabilnych miejsc pracy i zapewnienie pracownikom atrakcyjnych warunków adekwatnych do zaangażowania, dlatego podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu nowego dodatku dla pracowników pracujących w niedziele. Zostanie on utrzymany aż do momentu wejścia w życie nowelizacji ustawy ograniczającej możliwość handlu w niedziele – tłumaczy Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

Na dodatek wprowadzony od października do końca roku budżetowego sieć przeznaczyła około 3 mln złotych. Pracujący w niedzielę mają mieć też możliwość wyboru zmian "według własnych preferencji oraz odbiór dnia wolnego w dogodnym dla siebie terminie najpóźniej do końca każdego miesiąca".

Przy okazji sieć chwali się też, że wynagrodzenia w Kauflandach należą do jednych z najbardziej konkurencyjnych w sektorze handlu detalicznego. Osoby zatrudnione na stanowisku kasjer-sprzedawca mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości do 4 100 zł brutto miesięcznie, a osoba zatrudniona na stanowisku lidera zespołu na pensję w wysokości do 5 650 zł brutto miesięcznie. Oprócz tego pracownicy otrzymują m.in talony na święta, prywatną opiekę medyczną dla siebie oraz swoich bliskich, kartę sportową, dodatkową wypłatę emerytalną, świadczenia z funduszu socjalnego.

– Dodatkowo w tym roku wszyscy pracownicy sieci otrzymali z okazji 20-lecia Kaufland w Polsce jubileuszowe paczki – dodają pracownicy biura prasowego sieci.