140 lat walki z ogniem minęło. Strażacy napisali o tym książkę i szykują imprezę

Publikacja zatytułowana „Straż Pożarna w Zamościu – 140 lat historii” to 240 stron opowieści i setki bardzo starych, trochę nowszych i współczesnych zdjęć, mnóstwo nazwisk, faktów, opisów akcji, a także wspomnień tych, którzy na przestrzeni lat gasili pożary w powiecie zamojskim.

Monografię w nakładzie 600 egzemplarzy wydała Książnica Zamojska, sfinansowały samorządy miejski i powiatowy, a napisali ją strażacy. Autorem pierwszego rozdziału jest bryg. Andrzej Szoda, zastępca komendanta i rzecznik prasowy KM PSP w Zamościu, który zebrał i spisał opowieści z pierwszych lat strażackiej działalności w mieście i zakończył na okresie II wojny światowej. Marcin Żulewski opisał okres powojenny od 1944 do 1974 roku, a nad dwoma kolejnymi rozdziałami, obejmującymi okres od 1975 roku do działalności obecnej komendy, pracowali: Tomasz Burcon, Przemysław Ilczuk, Anna Krukowska, Małgorzata Kuźma, Maria Pieńkosz oraz Iwona Popajewska-Popyść. Całość nadzorował, redagował i dopinał obecny szef zamojskich strażaków st. bryg. Jacek Sobczyński.

Nieocenionego wsparcia autorom w mundurach, którzy nad monografią pracowali od lat, a nie byli w tym czasie zwolnieni ze swoich normalnych, codziennych obowiązków zawodowych, udzieliło Muzeum Zamojskie, przekazując wiele archiwalnych fotografii, ale też Archiwum Państwowe.

– Mamy świadomość, że do wielu danych nie udało nam się dotrzeć. Zwłaszcza okres wojny był skąpy w wydarzenia z udziałem straży, ale też materiały i dokumenty, które je opisywały. Ale to tylko wyzwanie na przyszłość. Może uda nam się dotrzeć do nowych dokumentów i faktów, to pierwsze wydanie poszerzyć i znowu opublikować – mówi bryg. Szozda.

Monografia jest dostępna w Książnicy Zamojskiej, trafi też do bibliotek w regionie oraz szkół strażackich w całej Polsce. Będą ją również otrzymywać goście zaplanowanych na ten tydzień wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka, które połączone z 30-leciem Państwowej Straży Pożarnej i zamojskim jubileuszem, odbędą się właśnie w tym mieście.

W ramach urodzinowych uroczystości w czwartek na placu przy KM PSP zostanie odsłonięta rzeźba św. Floriana, patrona strażaków. Wykonał ją Andrzej Gontarz, artysta z Krasnobrodu. Dzień później wydarzy się więcej. W samo południe odprawiona zostanie msza w Katedrze Zamojskiej, a po niej uroczystości przeniosą się na Rynek Wielki. Tu zaplanowano pokazy, a także defiladę strażackich pojazdów. Na jej czele ma jechać 100-letnia sikawka, będą też wozy z kolejnych dekad XX wieku i oczywiście współczesne, najnowocześniejsze.