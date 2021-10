Dwie kalkulacje na 5 kondygnacji. Kto i co wybuduje przy ul. Wyszyńskiego w Zamościu

Wraca sprawa spornych gruntów przy ul. Wyszyńskiego w Zamościu. Sporne się stały po lutowej sesji w czasie której radni nie zgodzili się by PR-BUD Development, lokalna firma z branży budowlano-deweloperskiej wybudował tu blok. Miał mieć maksymalnie 40 mieszkań i 7 lokali usługowych na parterze.

Inwestor wystąpił o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i jej towarzyszących, starał się o zgodę rady miasta w trybie ustawy lex deweloper.

Ustawa dopuszcza, pod warunkiem zgody radnych, budowę mieszkań wbrew przeznaczeniu terenu. W tym przypadku chodziło o dwie kondygnacje różnicy między tym, co zakłada plan, a tym, co się kalkuluje inwestorowi. Plan widzi 3, deweloper 5.

TBS: też lex deweloper

Tymczasem tak samo wysoko chce po sąsiedzku budować Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

– Podpisaliśmy umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej, przetarg wygrała pracownia architektoniczna z Kielc, która do końca roku przygotuje koncepcję zagospodarowania terenu. Koncepcja wraz z wnioskiem o ustalenie lokalizacji dla inwestycji mieszkaniowej przedłożona zostanie na początku przyszłego roku pod obrady rady miasta – mówi Magdalena Godek, prezes zarządu spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Inwestor będzie chciał skorzystać z tak zwanej ustawy lex deweloper.

– Mam nadzieję, że radni będą przychylni pomysłowi, żeby jak najwięcej zamościan, który są zainteresowani mieszkaniem w TBS przy ul. Wyszyńskiego miało taką możliwość. Od początku planowania tej inwestycji myśleliśmy o wybudowaniu dwóch 5-kondygnacyjnych budynków wielorodzinnych z około 115 mieszkaniami. Jeszcze nie ma naboru wniosków dedykowanego tej inwestycji a my już mamy około 150 osób oczekujących na mieszkanie w naszych zasobach, niektóre deklaracje są sprzed 2-3 lat. Gdy ogłosimy nabór, zapewne pojawią się kolejne i to lawinowo. To pokazuje skalę zapotrzebowania na mieszkania w systemie TBS na naszym rynku zamojskim – dodaje prezes.

Parking hamuje

Pytana, czy gdyby była możliwość, bloki by miały 6 lub nawet 7 pięter mówi, że bez wątpienia znaleźliby się chętni na lokale TBS w tym rejonie Zamościa.

– Jednak nie będzie to możliwe z uwagi choćby na miejsca parkingowe. Nie będzie ich więcej niż pomieści jeden poziom podziemnego parkingu. Budowa parkingu dwupoziomowego znacznie podwyższa koszty inwestycji.

Mieszkania w systemie TBS powstają z myślą o osobach, których stabilna sytuacja finansowa pozwala na zabezpieczenie sobie i swojej rodzinie pewnego i długotrwałego (na czas nieokreślony), najmu mieszkania, a którzy nie posiadają zdolności finansowej na zakup własnego lokum. Albo takich, dla których własne mieszkanie nie stanowi priorytetu.

Kto, co, kiedy

– Wiem, że właściciele sąsiednich działek wygrali w sądzie, w związku z czym uchwała rady miasta została unieważniona. Nie wiem, jakie będą dalsze kroki w kwestii inwestycji na sąsiedniej działce, ale wiem, że my, TBS niezależnie od tego, planujemy realizację naszej zgodnie z pierwotnymi zamierzeniami, czyli wybudowanie budynków z 5 kondygnacjami, na mocy ustawy "lex developer". Teoretycznie jest możliwa sytuacja, w której my zrealizujemy inwestycję na mocy ustawy lex deweloper a prywatny inwestor po sąsiedzku nie – dodaje Magdalena Godek, która przyznaje, że jest ciąg dalszy sprawy, która zbulwersowała radnych na lutowej sesji.

W efekcie czego sąsiad TBS nie dostał zgody rady na swoją inwestycję w takim kształcie jakim chciał. Chodziło o zamianę gruntów jakiej TBS dokonał z deweloperem.

– Otrzymaliśmy informację, że wszczęte zostało w tej sprawie postępowanie prokuratorskie – mówi prezes TBS.

Zapewne wcześniej wyjaśni się sprawa inwestycji, którą planuje PR-BUD Development. Deweloper po tym jak sąd stwierdził nieważność odmownej uchwały radnych czeka na kolejne głosowanie.

– W poniedziałek do Urzędu Miasta Zamość zostanie skierowane pismo przypominające o podjęciu uchwały – informuje inwestor.