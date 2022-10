Anglistka z Zamościa ze stypendium Departamentu Stanu USA

Zanim wykładowczyni otrzymała grant na kurs, musiała przejść rekrutacyjne sito. Swój wniosek z uzasadnieniem wysłała do Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce. Nie wie, jak duża była konkurencja. Pewne jest, że poza nią z naszego kraju stypendium przyznano tylko czterem innym osobom.

Co prawda udział w szkoleniu nie wiąże się z wyjazdem do USA, bo angliści nauczania gramatyki w systemie komunikatywym uczą się online, to jednak Tamara Woińska znalazła się w międzynarodowym towarzystwie. W programie biorą bowiem udział nauczyciele i wykładowcy z całego świata.

Zajęcia są wymagające (poprzedziło je czterotygodniowe szkolenie z kultury akademickiej USA i korzystania platformy, na której odbywają się spotkania), a zaliczenie całości też nie zapowiada się łatwo. Do pozytywnego finału niezbędne jest zdanie aż 36 egzaminów.

Wykładowczyni AZ uważa jednak, że możliwość poszerzenia horyzontów i poznanie nowych metod nauczania jest wart wysiłku. Ze zdobytych przez wykładowczynię umiejętności studenci będą mogli w pełni skorzystać najpewniej w przyszłym roku, bo kurs ma potrwać do końca grudnia.