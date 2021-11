Był poszukiwany przez sąd, a wpadł, bo nie nosił maseczki

Piątek to nie był szczęśliwy dzień dla 41-latka. Mężczyzna był w jednym ze sklepów w Krasnobrodzie (pow. zamojski). Nie miał na sobie jednak maseczki, czym zwrócił uwagę funkcjonariuszy.

Mundurowi go wylegitymowali. Jak się okazało, był on poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim. Miał do odbycia "zastępczą karę aresztu za przestępstwo uchylania się od obowiązku alimentacji".

Mężczyzna nie tylko trafił do zakładu karnego na ponad 10 miesięcy, ale "na pamiątkę" pobytu w Krasnobrodzie dostał jeszcze mandat - za niestosowanie się do nakazu zasłaniania ust i nosa maseczką w sklepie.