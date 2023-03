Całe życie w telefonie, czyli „Czarne skrzynki” w Zamojskim Domu Kultury

Tę aktorską ekipę tworzą uczniowie zamojskich szkół średnich, zarządza nimi Diana Maciąg, instruktorka ZDK. To ona też wyreżyserowała „Czarne skrzynki”, których premiera jest planowana na 5 kwietnia (godz. 18).

– Scenariusz miałam wcześniej, bo już pracowałam nad nim z inną grupą, ale teraz razem z moimi aktorami zmodyfikowaliśmy tę opowieść, dopisaliśmy postaci – opowiada Diana Maciąg.

Czego historia dotyczy? To opowieść o relacjach, najogólniej mówić. Czasem relacjach bardzo skomplikowanych. Bohaterami są młodzi ludzie. Spotykają się podczas imprezy i ktoś rzuca hasło: „To zagrajmy w grę”. I wtedy zaczyna się robić trochę niebezpiecznie, bo gra polega na tym, że trzeba podzielić się zawartością swojego telefonu. A ten w dzisiejszych czasach, podobnie jak samolotowa czarna skrzynka, zapisuje niemal wszystko, również takie sprawy, których nikt ujawniać nie miałby ochoty. Dlatego właśnie zwykłe towarzyskie spotkanie staje się prawdziwym sprawdzianem z przyjaźni.

Spektakl jest adresowany do widzów powyżej 14 roku życia, ale chyba warto, aby obejrzała go nie tylko młodzież, również dorośli. Bezpłatne wejściówki są do odebrania w ZDK.

W przedstawieniu wezmą udział: Wiktor Adamczuk, Dominika Buryła, Łucja Cichosz, Wiktoria Kuczeruk, Gabriela Lekan, Grzegorz Leszczyński, Bartłomiej Mazurek, Maria Wojtyna, Klaudia Zubała i Patrycja Żuk.