Cały tydzień po francusku. Najlepsze filmy w CKF Stylowy

Już jutro, godzina 9. Egzamin ósmoklasisty. Zasady, czas trwania

Jeśli czytają nas ósmoklasiści to apelujemy: dziś odpoczywajcie, ile tylko się da lub róbcie wyłącznie to, co najbardziej lubicie! Jednym słowem zbierajcie siły przed zaczynającymi się jutro trzydniowymi zmaganiami z wiedzą.