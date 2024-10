Czwarta doba poszukiwań przestępcy. Bartłomiej Blacha wciąż na wolności

– Weryfikujemy każdy sygnał, ale dotychczas nie doprowadziło nas to do zatrzymania poszukiwanego – mówi podkom. Dorota Krukowska-Bubiło, rzeczniczka policji w Zamościu.

Uciekiniera dzień w dzień od poniedziałku szukają setki policjantów. W akcję angażuje się również służba więzienna.

Przypomnijmy, że 34-letni mężczyzna jest podejrzany o dokonanie poważnej zbrodni. Na początku lipca siekierą zabił brata, a ojca ranił tak ciężko, że mężczyzna zmarł w szpitalu.

Do szpitala w Radecznicy trafił pod koniec września po próbie samobójczej. Samookaleczenia dokonał w Zakładzie Karnym w Zamościu, gdzie przebywał od lipca, gdy został zatrzymany i aresztowany. Bartłomiej Blacha jest podejrzany o podwójne zabójstwo. W rodzinnym domu zaatakował siekierą brata i ojca. 45-latek zmarł od razu, 65-latek po ok. dwóch miesiącach w śpiączce w szpitalu. 34-latkowi grozi dożywocie. Podczas przesłuchań przyznał się do winy.

Jak to możliwe, że uciekł, a pilnujący go strażnicy więzienni tego nie zauważyli?

Wszczęte przez zamojską prokuraturę rejonową śledztwo już przejęłą do prowadzenia Prokuratura Okręgowa w Zamościu.

– Jest prowadzone w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Na obecnym etapie jeszcze nie informujemy o ustaleniach dotyczących okoliczności, w jakich doszło do samouwolnienia poszukiwanego Bartłomieja Blachy – przekazał nam Rafał Kawalec, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu, nadzorującej również postępowanie w sprawie lipcowego zabójstwa dokonanego przez 34-latka.

Własne działania podjęła również Służba Więzienna. Są prowadzone czynności wyjaśniające, a wobec funkcjonariuszy, którzy nie dopilnowali aresztowanego, wszczęto postępowanie dyscyplinarne.