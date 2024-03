To najpiękniejszy region w Lubelskiem. O potencjale Roztocza debatowano w Zamościu

Pierwsze prace nad opracowaniem dokumentu, pierwszego ponadregionalnego programu przygotowanego z inicjatywy samorządów województw lubelskiego i podkarpackiego, podjęto dwa lata temu. Zespół zadaniowy, na którego czele stanał wicemarszałek Michał Mulawa przygotował projekt Programu Rozwoju Roztocza. Współtworzyli go również przedstawiciele samorządów powiatowych, ale też eksperci m.in. z Roztoczańskiego Parku Narodowego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, także członkowie Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze czy Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Wypracowany projekt jest od początku tego roku poddawany konsultacjom. Kolejne odbyły się w środę zamojskim ratuszu.

– Cieszymy się niezmiernie, że miasto Zamość, stanowiące prawdziwe wrota Roztocza jest ważnym elementem tej strategii – stwierdził witając zgromadzonych Piotr Orzechowski, wiceprezydent Zamościa. Z kolei starosta Stanisław Grześko podkreślał rolę Zwierzyńca i Krasnobrodu, które nazwał sercami Roztocza.

– Nie ma rozwoju Zamościa bez rozwoju Roztocza i nie ma rozwoju Roztocza bez rozwoju Zamościa. Ta synergia musi występować – stwierdził na początku swojego wystąpienia wicemarszałek województwa Michał Mulawa. I wyraził przekonanie, że Zamość jest bez wątpienia najpiękniejszym miastem, a Roztocze regionem w całym województwie.

Zgromadzonym na konsultacjach samorządowcom, przedsiębiorcom, właścicielom pensjonatów, organizatorom najważniejszych wydarze kulturalnych, ale również przedstawicielom organizacji społecznych przedstawił najważniejsze założenia Programu Rozwoju Roztocza wpisanego już do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2030. Podkreślał jednocześnie, że choć ostateczna wersja programu jest jeszcze w fazie konsultacji, to tak naprawdę realizacja głównych założeń już się rozpoczęła.

Wicemarszałek przypomniał najważniejsze ze zrealizowanych w ostatnim czasie inwestycji, które wpłynęły i wpływają na pobudzenie potencjału regionu. Wspomniał o rewitalizacji gmachu historycznej Akademii Zamojskiej i rewitalizacji Starego Miasta, a także zakoczonej już budowie nowego pawilonu w sanatorium w Krasnobrodzie oraz planach na dalszą rozbudowę uzdrowiska, ale również zrealizowanych, rozpoczętych i planowanych inwestycjach w infrastrukturę drogową.

– Program absolutnie nie dotyczy tylko rozwoju turystyki, ale wszystkich sektorów gospodarki, wszystkich niemal branż przedsiębiorców – zastrzegł Michał Mulawa. I zapowiedział tworzenie możliwości i dawanie instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców lokalnych, ale też takich, którzy na Roztoczu chcieliby inwestować i tworzyć nowe miejsca pracy.

Zamojskie konsultacje były czwartymi po zorganizowanych wcześniej w Kraśniku, Biłgoraju i Tomaszowie Lubelskim. Kolejne takie spotkanie jest planowane na piątek w Janowie Lubelskim. Moderujący spotkanie Bogdan Kawałko, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim zapewnił, że najcenniejsze z przekazych podczas dyskusji sugestii zostaną w ostatecznej wersji programu uwzględnione.