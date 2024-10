Dwa wypadki z udziałem pieszych. Seniorzy w szpitalu

Pierwszy wypadek miał miejsce w czwartek. Policjanci wstępnie ustalili, że kierowca citroena wyjeżdżał z drogi podporządkowanej. Włączając się do ruchu nie ustąpił jednak pierwszeństwa pieszemu, doprowadzając do jego potrącenia. 87-letni mieszkaniec Zamościa po zderzeniu z karoserią samochodu doznał obrażeń i został przewieziony do szpitala.

Do kolejnego wypadku doszło wczoraj (11.10). Z ustaleń policji wynika, że kierująca fiatem jechała ulicą Spadek od Hrubieszowskiej. Na oznakowanym przejściu dla pieszych nie ustąpiła pierwszeństwa 68-latkowi i uderzyła w mężczyznę. On również trafił do szpitala.

– Piesi w zderzeniu z samochodem są praktycznie bezbronni. Dlatego apelujemy o szczególną ostrożność w rejonie przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów i skrzyżowań – mówi podkomisarz Dorota Krukowska – Bubiło z KMP w Zamościu.

Policjanci ustalają okoliczności wypadków, ale już teraz pewne jest, że wszyscy ich uczestnicy byli trzeźwi.