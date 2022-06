Lubelskie: Gorąco i sucho. Wody może zabraknąć

– Po trwającej fali upałów i braku deszczu w ostatnim czasie zaobserwowaliśmy na ujęciach duże skoki ciśnienia – mówi Sebastan Ejmocki, zastępca kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych. Działo się tak popołudniami, kiedy mieszkańcy wracają do domów po pracy i biorą się za intensywne podlewanie upraw czy mycie samochodów. Ok. godz. 22 sytuacja wracała do normy.

– Jeśli pogoda się utrzyma i nadal będzie się działo to, co obecnie, może dojść do tego, że w pewnym momencie zabraknie wody do picia, a tego nikt by nie chciał, stąd nasz apel o racjonalne korzystanie z wody – tłumaczy Ejmocki.

Dodaje, że problemy z ciśnieniem zauważyli nie tylko pracownicy wodociągów, ale również więksi odbiorcy. W GZUK odbierano telefony m.in. z funkcjonującujego pod Zamościem zajazdu czy fabryki mebli, gdzie woda z kranów ledwo ciekła.

Kierownik uprzedza, że jeśli mieszkańcy nie zaczną racjonalizować poboru wody i wybierać na podlewanie ogrodów innych niż popołudniowe godzin, to skutkiem mogą być także awarie urządzeń, które pracując długi czas na pełnych obrotach po prostu szybciej się zużywają.