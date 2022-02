Już tysiąc uchodźców w Zamościu. Potrzebna pomoc

Dodaje, że w całym mieście nocowało i przebywa obecnie około tysiąca uchodźców. Te osoby mają niebawem wyjechać, zwolnią więc miejsca dla kolejnych, na pewno bardzo wielu.

Wnuk mówi, że miejsca noclegowe w Zamościu są, ale brakuje rąk do pracy, wolontariuszy, którzy zaangażowaliby się w pomoc uchodźcom, wspierając zaangażowanych w prowadzenie punktu pracowników urzędu miasta. Pomoc potrzebna jest uchodźcom w najprostszych sprawach, m.in. zrobieniu zakupów, przygotowaniu się do dalszej podróży.

– Zapraszamy państwa do punktu przy Krytej Pływalni. Tutaj będzie można podać swoje dane kontaktowe po to, żebyśmy mogli ułożyć harmonogram dyżurów w tym miejscu. Jeśli chcecie państwo pomóc, to jest najlepszy sposób: wolontariusze i dary dla tych, osób, które przejeżdżają przez Zamość – apeluje prezydent miasta.

Czego potrzeba uciekającym przed wojną Ukraińcom? Różnych produktów żywnościowych, które można szybko przygotować. W punkcie odpoczynku są serwowane ciepłe posiłki przygotowane przez Centrum Integracji Społecznej, ale przyda się suchy prowiant. Np. zupki w proszku, także produkty dla dzieci, np. kaszki czy musy owocowe.