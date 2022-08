Kiedy skręcał w lewo, zderzył się z mężczyzną na hulajnodze. Jedna osoba w szpitalu

Lasy Państwowe wycofują się ze stosowania certyfikowanej wycinki drzew. Prezydenci apelują o zmianę decyzji

Sopot (woj. pomorskie). Pomorski oddział Lasów Państwowych wycofuje się z wycinania drzew, zgodnie z międzynarodowym certyfikatem FSC (Forest Stewardship Council – red.). Certyfikacja ta funkcjonuje w Polsce od lat 90. i pozwala m.in. na kontrolowanie procesów wycinki. Drewno i wyroby oznaczone tym certyfikatem to gwarancja zrównoważonej gospodarki leśnej. Prezydenci trójmiejskich miast biją na alarm i apelują, by nie dopuścić do niekontrolowanej wycinki pomorskich lasów.