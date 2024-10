Ucieczka ze szpitala psychiatrycznego. Podejrzany o zabójstwo wciąż na wolności

Przypomnijmy, że mężczyzna, który w lipcu zabił pod Biłgorajem swojego ojca i brata był tymczasowo aresztowany. Trafił do Zakładu Karnego w Zamościu. Tam próbował odebrać sobie życie. Przewieziono go do szpitala w Radecznicy. Pilnowało go tam dwóch strażników więziennych. Ale nie upilnowali. Nocą z niedzieli na poniedziałek 34-latek uciekł.

W poszukiwania od razu zaangażowali się policjanci z zamojskiej i biłgorajskiej komendy. Wspierają ich również funkcjonariusze służby więziennej oraz oddziałów prewencji z Lublina.

Wczoraj nie natrafili na ślad uciekiniera. Dzisiaj poszukiwania są kontynuowane. - Wykorzystywany do akcji jest śmigłowiec, również nasze służbowe psy tropiące - mówi Dorota Krukowska-Bubiło, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Zdradza, że służby przeczesały już i będą przeczesywać rozległy teren, m.in. lasy w okolicach Radecznicy, ale też na terenach położonych na granicy powiatów biłgorajskiego i zamojskiego.