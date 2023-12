Łuski, medaliki, guziki, a wśród nich stara moneta

Drugie znalezisko jest o wiele młodsze, ale także jest cenne w ocenie konserwatora. Wstępnie myślano, że jest to ostrze lancy ułańskiej, jednak po badaniach Muzeum Fortyfikacji i Broni „Arsenał” w Zamościu okazało się, że najprawdopodobniej jest to ostrze kordzika myśliwskiego. Kordzik jest rodzajem ozdobnego noża, który może być wyznacznikiem stopnia wojskowego, piastowanej funkcji czy przynależności do jakiejś organizacji. Znalezisko z giny Miączyn datowane jest na lata 50 XX wieku i wzorowany jest na wojskowych kordzikach oficerskich z okresu PRL.

– Na stronie górnej widnieje numer 1812 (co początkowo wzięliśmy za datę produkcji), a na stronie dolnej wybity jest nr 7. Kordzik posiada całkowitą długość wynoszącą 36 cm, z czego samo właściwe ostrze ma 21 cm i trzpień do osadzenia w rękojeści 15 cm. Największa szerokość ostrza wynosi 2,5 cm, a jego grubość to 0,5 cm – opisuje konserwator.

Oba znalezisko w najbliższym czasie trafią do Muzeum Zamojskiego w Zamościu i Muzeum Fortyfikacji i Broni „Arsenał”.