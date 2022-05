Majówka 2022. Po polsku i po ukraińsku w Zamościu [zdjęcia]

Tusk w 18. rocznicę wstąpienia Polski do UE: Niedaleko stąd ludzie giną dokładnie o to, o co staraliśmy się przez wiele lat

Gdańsk. - To nie jest to takie ot sobie celebrowanie i okazja, żeby wypowiedzieć parę banałów na temat Europy i wartości europejskich. Bo niedaleko stąd ludzie giną dokładnie o to, o co staraliśmy się jako Europejczycy, jako Polacy przez wiele lat, ale nie musieliśmy płacić za to tej najwyższej ceny. Dla Ukraińców takie słowa jak Unia Europejska, wolność czy suwerenność to nie są banały ani abstrakty. Tam każdego dnia giną setki ludzi - cywilów, żołnierzy, kobiet, dzieci, w imię wolności, suwerenności – powiedział Donald Tusk podczas obchodów 18. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.