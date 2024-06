Nielegalna plantacja konopi w Zamościu. 38-latkowi grozi więzienie

Na posesji 38-latka z Zamościa policjanci znaleźli specjalnie przygotowane pomieszczenie do nielegalnej uprawy narkotyków. W środku były urządzenia do nawadniania i oświetlania, specjalistyczny sprzęt, a także kosze zakupowe, w których rosły krzaki konopi innych niż włókniste. Rośliny miały ok. 80 cm wysokości.

Po przeszukaniu domu mężczyzny mundurowi odkryli również zabronione substancje - biały proszek zawierający w swoim składzie klefedron, woreczek z amfetaminą oraz susz roślinny, który po badaniu narkotesterem okazał się być marihuaną. Wszystko zostało zabezpieczone i przewiezione na komendę.

Jakby odkryć było mało, w mieszkaniu znajdowała się również wiertarko-wkrętarka, która pochodziła z kradzieży w jednym z zamojskich sklepów budowlanych.

38-latek został objęty policyjnym dozorem. Za nielegalną uprawę konopi grozi mu do 3 lat więzienia. Z kolei za kradzież – do 5 lat za kratami.