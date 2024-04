Niepełnosprawny nastolatek z Zamościa w kadrze narodowej. Pojedzie na paraolimpiadę?

Wojciech Kukiełka, bo o nim mowa jest uczniem Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem w Zamościu. Jest również zawodnikiem klubu Akson działającego przy stowarzyszeniu.

W ostatni weekend w mieście Coventry w Wielkiej Brytanii startował w Międzynarodowym Mityngu Paralekkoatletycznym „Coventry Spring Meet” i osiągnął tam ogromny sukces.

W wyścigu na 100 metrów w framerunningu z wynikiem 17,18 sek. był najszybszy, a przy okazji ustanowił swój własny rekord życiowy.

Dla klubu z Zamościa to historyczna chwila, bo poza tym zwycięstwem młody sportowiec uzyskał również międzynarodową klasę sportową T-72 i zostanie powołany do kadry narodowej w paralekkoatletyce. To z kolei daje Wojciechowi Kukiełce szanse na udział w igrzyskach paraolimpijskich, do programu których framerunning może zostać wprowadzony za 4 lata.

Klub Akson, informując o dokonaniu swojego zawodnika, podkreśla, że Wojciech Kukiełka, mimo młodego wiemu osiąga wyniki, które stawiają go w światowej czołówce seniorskiej.