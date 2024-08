Nowy blok odcięty od wody. W tle konflikt między prezesami

Prezes PGK: To nie ja, to dział techniczny

Ale prezes PGK zapewnia, że nowy kosztorys dla dewelopera to żadna złośliwość. – Wykonali go na podstawie dokładnej analizy kosztów pracownicy działu technicznego. Ja do tego nic a nic nie miałem – mówi Franciszek Josik.

Zapewnia jednocześnie, że odpuścić deweloperowi nie zamierza, bo jego zadaniem jest dbanie o finanse spółki, którą zarządza.

– Jeśli nie zapłaci pan Kycko, to w efekcie musieliby za to zapłacić mieszkańcy Zamościa. A tego chyba nikt by nie chciał – argumentuje prezes PGK.

Przyznaje jednocześnie, że po objęciu przez niego rządów nie było tak, że lawinowo zaczęły rosnąć koszty dla wszystkich zleceniodawców. – Pan prezes PR-BUD miał za czasów mojej poprzedniczki stosowane jakieś specyficzne stawki, na które my się godzić nie możemy – twierdzi Josik. I dodaje. – Jeżeli tylko PR-BUD zapłaci zgodnie z kosztorysem, natychmiast puścimy im wodę. W przeciwnym razie, pozostanie zakręcona.

A co z mieszkańcami bloku? – To nie jest mój problem, tylko pana Kycko. To on sprzedaje ludziom mieszkania i ma obowiązek zadbać o to, by mieli dostęp do wody – rozkłada ręce Josik.