Płacisz 10 zł i pijesz ile dusza zapragnie. Festiwal win polskich w Zamościu trwa [zdjęcia]

Od rana do wieczora pod zamojskim Ratuszem czynna będzie strefa degustacji. Wystarczy za 10 złotych kupić wejściówkę, a później spacerować między stoiskami poszczególnych winiarni i delektować się smakiem najróżniejszych win. Są białe, czerowne, różowe, wytrawne i słodkie, z bąbelkami albo bez.

Nieopodal jest również festiwalowy sklep, w którym trunki są do kupienia w promocyjnych cenach. Jest również strefa chill outu i degustacji dań regionalnych. Na Rynku Solnym zorganizowano zaś strefę produktu lokalnego, gdzie różne, naturalne przysmaki można kupić.

Wejściówka upoważnia również do tego, by wybrać się też na obiad do jednej z współpracujących z organizatorami restauracji i tam zamówić specjalne, festiwalowe danie. Do każdego jest serwowana lampka wina gratis. Każdy lokal proponuje do swoich potraw inne wino spośród prezentowanych podczas imprezy.

Kulminacją tego dnia ma być wieczorny (godz. 20) koncert Kasi Kowalskiej. Wstęp jest wolny.